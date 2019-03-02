FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1888
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ocak 2016 sonuna kadar Rusya'ya karşı".
Mlyat ve 22 Haziran ... çıldırdı)))
Hepimiz hatırlıyoruz ... Üzülüyoruz ...
22 Haziran...
Hepimiz hatırlıyoruz ... Üzülüyoruz ...
Hatırlıyoruz... Üzülüyoruz...
Ölülere sonsuz hafıza
Rusya'ya kılıçla gelen kılıçla ölecek! (Neva savaşı...)
Strenzh, kendi öğrenme sürecinizi nasıl oluşturursunuz?
üniversitedeyken - yılın başında 1000 sayfalık bir ders kitabına baktım - ve düşündüm - ne kadar önemli, ilginç, karmaşık ve anlaşılmaz pipetler - ve yıl sonunda -
okumamış olmama rağmen her şey açık görünüyor - ama sadece temel kavramları öğrendim ...
not
Bilirsiniz, bir sürü aptal soru var ki, konuyu kaynatırsanız - soru sorabileceklerini hayal bile edemezsiniz,
ve yeni başladığınızda, bu aşılmaz bir engeldir.
psss
Örneğin
şimdi kimse bana geleceğin ve varlığın nasıl bağlantılı olduğunu açıklayamaz - ikisi de işlem görüyor, bu nedenle vade sonu fiyatları hiçbir şekilde bağlantılı olmayabilir
burada bir sorun var - ama ne?
fiyatlar arbitrajcılar tarafından bağlanır - ama burada arbitraj algoritması nedir - sona erene kadar bekleyin ?? evet, bu saçmalık, tüm arbitrajcılar artık HFT ...
......
ama hayır - her şey açık görünüyor - teorik olarak evet - arbitrajı uygulamak için sürenin dolmasını beklemeniz gerekecek, ancak pratikte bunu herkes bildiği için herkes üzerinde oynuyor.
Çocuklar, kimseye bir şey öğretmiyorum)
Yazdıklarının hepsi teori)
Çocuklar, kimseye bir şey öğretmiyorum)
Yazdıklarının hepsi teori)
Hedefleriniz, nerede düzelteceğiz
Yazın ortasında bir yerde =)