"AB dışişleri bakanları bugün ABD'de yaptırımların uzatılmasına karar verecek.
Ocak 2016 sonuna kadar Rusya'ya karşı".
Mlyat ve 22 Haziran ... çıldırdı)))

Hepimiz hatırlıyoruz ... Üzülüyoruz ...


 
Vizard_ :
dedem 21'inde okulda mezun oldu ve 22'nci savaşta - hemen bir arkadaşıyla taslak kuruluna gittiler ... tüm savaşı yaşadı, sırtında bir parça - tüm hayatı boyunca giydi . ..
 


Rusya'ya kılıçla gelen kılıçla ölecek! (Neva savaşı...)

 
Zogman :

Strenzh, kendi öğrenme sürecinizi nasıl oluşturursunuz?

üniversitedeyken - yılın başında 1000 sayfalık bir ders kitabına baktım - ve düşündüm - ne kadar önemli, ilginç, karmaşık ve anlaşılmaz pipetler - ve yıl sonunda -

okumamış olmama rağmen her şey açık görünüyor - ama sadece temel kavramları öğrendim ...

not

Bilirsiniz, bir sürü aptal soru var ki, konuyu kaynatırsanız - soru sorabileceklerini hayal bile edemezsiniz,

ve yeni başladığınızda, bu aşılmaz bir engeldir.

psss

Örneğin

şimdi kimse bana geleceğin ve varlığın nasıl bağlantılı olduğunu açıklayamaz - ikisi de işlem görüyor, bu nedenle vade sonu fiyatları hiçbir şekilde bağlantılı olmayabilir

burada bir sorun var - ama ne?

fiyatlar arbitrajcılar tarafından bağlanır - ama burada arbitraj algoritması nedir - sona erene kadar bekleyin ?? evet, bu saçmalık, tüm arbitrajcılar artık HFT ...

......

ama hayır - her şey açık görünüyor - teorik olarak evet - arbitrajı uygulamak için sürenin dolmasını beklemeniz gerekecek, ancak pratikte bunu herkes bildiği için herkes üzerinde oynuyor.

Çocuklar, kimseye bir şey öğretmiyorum)

Yazdıklarının hepsi teori)

 
stranger :

Hedefleriniz, nerede düzelteceğiz
[Silindi]  
Her 100 yılda bir, bir grup ülke Rusya'dan insan almak için toplanır =)
[Silindi]  
Nikolai Romanovskyi :
Yazın ortasında bir yerde =)
 
Roman Busarov :
Roman, bu da kötü bir cevap değil, ama sanırım sonbaharda)) 22 Haziran. (Dow Jones). BNP Paribas tarafından hesaplanan STEER gerçeğe uygun değer modeline göre, poundun ABD doları karşısında aşırı büyümesi oldu. Bu formasyona dayalı olarak GBP/USD paritesi mevcut 1.5850 karşısında 1.5453'te işlem görmeli.BNP Paribas, paritenin rayiç değerinin geçen hafta artmasına rağmen sterlin kazancının aşırı olduğuna inanıyor.BNP GBP/USD paritesinin 1.59'dan satılmasını tavsiye ediyor. 1.5453'te hedefle ve 1.6065'te durarak.- Transfer PRIME; +7 495 974 7664;dowjonesteam@1prime.biz.(Son)Dow Jones Newswires, PRIMEGMT: 2015-06-22 10:43:01Telif hakkı (c) 2004 Dow Jones &amp; şirket, inc.
 
EA'm GBPUSD satın almaya başladı. Sterlin üzerindeki faiz oranı , Fed'den hemen sonra veya daha önce yükseltilebilir - İngiltere Bankası güçlü bir sterlinle ilgileniyor - ana şey bu.
