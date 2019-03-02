FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1891
Artış beklentileri ve diğer protokolleri geri aldık. Geri çekilmeliydi. 1.5472
Henüz o kadar ileri görmüyorum, hala büyüme için yer var.
3 kişi yetkili bir şekilde size kilo tuzlamanızı söyledi =)
üç aylık seviyelerden büyük sıçramalar...
Tüccarların %95'inin sorunu bu, piyasaya daha geniş bakmanız gerekiyor.
Şimdi mücadele son zirve için, bu yüzden bariz olacak - aşağı mı yukarı mı, sonra ne olacağını göreceğim.
TS, pozisyonun bu kadar uzun vadeli olduğunu varsaydığında gelecek için tahminler yapmak mantıklı - benim durumum değil.
Robotunuzun ne kadar çalıştığı bir sır değilse, pls,
Tarih testinin sonuçları nelerdir?
Yalnızca fiyatı veya başka bazı ek bilgileri mi kullanıyorsunuz - Chicago borsasındaki hacimler gibi?
not
eleştirmenleri dinlemeyin - çalışan bir danışman harikadır,
Strange genellikle fiyatta hiçbir şey olmadığını yazar - yani, yalnızca fiyat üzerinde karlı bir ticaret yapamazsınız, yine de vadeli işlemleri, seçenekleri, başka bir şeyi izlemeniz gerekir.
- ama değil...
Evet, botunuzu günlük veya aylık bir TF'de çalıştırıyorsunuz ve bence her şey yoluna girecek
Bu onun için çok ani - 15 dakika çalışıyor. Saatler iyi sonuç veriyor ama optimizasyon gerekli - Henüz yapmadım.
Günlük bazda, küresel bir düz devam edebilir - katılıyorum, ancak bu, eğer güçlü bir şekilde geri dönersek.
Bu onun için çok ani - 15 dakika çalışıyor. Saatler iyi sonuç veriyor ama optimizasyon gerekli - Henüz yapmadım.
Günlük bazda, küresel bir düz devam edebilir - katılıyorum, ancak bu, eğer güçlü bir şekilde geri dönersek.
Ayarları daha yumuşak olarak değiştirin), 15 m hiç bir şey değil veya ayda 100 işlem istiyorsunuz)) yani belki 1-2 daha iyi ve önemsiz şeylerle uğraşmıyor mu?
Haziran ayında, tüm çiftler için zaten 719 işlem var :) Günlük geziler henüz çok çekici değil - küçük mevduatlarla onlardan fazla bir şey çıkaramazsınız, o zaman ...