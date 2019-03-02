FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1891

Daniil Stolnikov :
Artış beklentileri ve diğer protokolleri geri aldık. Geri çekilmeliydi. 1.5472
Henüz o kadar ileri görmüyorum, hala büyüme için yer var.
 
-Aleks- :
Henüz o kadar ileri görmüyorum, hala büyüme için yer var.
Tüccarların %95'inin sorunu bu, piyasaya daha geniş bakmanız gerekiyor.
3 kişi yetkili bir şekilde size kilo tuzlamanızı söyledi =)

üç aylık seviyelerden büyük sıçramalar...

 
Nikolai Romanovskyi :
TS, pozisyonun bu kadar uzun vadeli olduğunu varsaydığında gelecek için tahminler yapmak mantıklı - benim durumum değil.

 
-Aleks- :

Evet, botunuzu günlük veya aylık bir TF'de çalıştırıyorsunuz ve bence her şey yoluna girecek
 
-Aleks- :

Robotunuzun ne kadar çalıştığı bir sır değilse, pls,

Tarih testinin sonuçları nelerdir?

Yalnızca fiyatı veya başka bazı ek bilgileri mi kullanıyorsunuz - Chicago borsasındaki hacimler gibi?

not

eleştirmenleri dinlemeyin - çalışan bir danışman harikadır,

Strange genellikle fiyatta hiçbir şey olmadığını yazar - yani, yalnızca fiyat üzerinde karlı bir ticaret yapamazsınız, yine de vadeli işlemleri, seçenekleri, başka bir şeyi izlemeniz gerekir.

- ama değil...

 
Nikolai Romanovskyi :
Evet, botunuzu günlük veya aylık bir TF'de çalıştırıyorsunuz ve bence her şey yoluna girecek

Bu onun için çok ani - 15 dakika çalışıyor. Saatler iyi sonuç veriyor ama optimizasyon gerekli - Henüz yapmadım.

Günlük bazda, küresel bir düz devam edebilir - katılıyorum, ancak bu, eğer güçlü bir şekilde geri dönersek.

 
-Aleks- :

Ayarları daha yumuşak olarak değiştirin), 15 m hiç bir şey değil veya ayda 100 işlem istiyorsunuz)) yani belki 1-2 daha iyi ve önemsiz şeylerle uğraşmıyor mu?
 
Nikolai Romanovskyi :
Haziran ayında, tüm çiftler için zaten 719 işlem var :) Günlük geziler henüz çok çekici değil - küçük mevduatlarla onlardan fazla bir şey çıkaramazsınız, o zaman ...
 
-Aleks- :
Haziran ayında, tüm çiftler için zaten 719 işlem var :) Günlük geziler henüz çok çekici değil - küçük mevduatlarla onlardan fazla bir şey çıkaramazsınız, o zaman ...
Küçük mevduatlarla, genel olarak Real Madrid'e karışmamanın daha iyi olduğunu düşünüyorum, eğer disiplin yoksa, o zaman% 100 tahliye garanti edilir ve hatta büyük olanlarla. herkes 1000$ ve hızlı bir şekilde muluner olmak istiyor)))
