FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1883

Yeni yorum
 
-Aleks- :

Hareketlerle çok çalışıyorum, sadece onlardan para kazanamayacağınızdan emin oldum - çok ilkel olanlardan biri olmayan bir TS'ye ihtiyacınız var ...

Belirtin, uydurmamdan mı yoksa Rusya Federasyonu Merkez Bankasından mı şüpheleniyorsunuz ?

Test ettiğim ticaret şemalarının, kullanmaya çalıştığınızdan çok daha karmaşık ve mükemmel olduğunu düşünüyorum. Yazdıklarına bakılırsa çok düşük bir seviyedesin.

Sen bu kesin . Ancak Rusya Federasyonu Merkez Bankası ile ... O kadar saf olmayın, çünkü her şey ilk bakışta göründüğü kadar basit değil. ;)

GSYİH'ya dikkat ederseniz (örnek olarak Rusya'nın GSYİH raporuna atıfta bulundukları için), o zaman Forex'te işlem yaparken (ve sadece değil), önce dünyanın en büyük ekonomilerinin GSYİH verilerini analiz etmeniz gerekir. Rusya şimdilik bu listeden çıkarılabilir. Önce ABD, AB ve Çin'in GSYİH'sini analiz edin. ABD testleri için, en az 1947'den GSYİH ile ilgili verileri bulabilirsiniz, daha derine bakmadım, çünkü bu doğru sonuçları çıkarmak için oldukça yeterli. Burada, elbette, banal "grafik üzerinde sürükle ve bırak" değil, daha karmaşık yöntemler kullanmanız gerekecek. Excel programını incelemek için oldukça yeterli olacaktır.

 
-Aleks- :
...peki, en azından Merkez Bankası çalışmasını istiyor...
Belki de sadece öyle düşünmeni istiyor? )))
 
Roman Busarov :
Ve şimdi mantıklı düşünün, 30-36 bölgesindeki ruble fiyatı ile 5 yıl boyunca %5-7'lik bir enflasyon yaşadık. kur değişmedi.. basit bir matematiksel işlem gönderin ve şimdi rublenin fiyatını hesaplayın =)
Neden şimdi düşünsün? Ne için olduğunu anlamadım.
 
Vizard_ :
Alex ... Dünya biraz değişti ... ve ruble olduğu gibi zaten "serbest yüzüyor")))

Mesele sadece ruble değil...

Anatoli Kazharski :
Belki de sadece öyle düşünmeni istiyor? )))

Öyle dedim, ama sadece ben değil - bankalarda çalışanlar da dahil olmak üzere tüm tüccarlar sınavı geçiyor.

Düşünün, bir kişi bir sınavı geçti ve "fiyat hareketi" yöntemini kullanarak bir bankada işe geldi...

Bence diğer mesleklerle analojiler çizilmemeli - düşünen bir kişi bunu anlayacaktır.

 
Vizard_ :
Kısacası Sensei yok... ama O bize bir kampanya gibi sinyaller gönderiyor)))

Ve olmayacak...

Rusya'da iki uçak havaalanından kaçırıldı

Bunlardan biri havaalanı binasına uçtu.

Rusya Soruşturma Komitesi Ural Ulaştırma Bakanlığı basın servisi, Tyumen bölgesinin İşhim kentindeki havaalanından kimliği belirsiz kişilerin aynı anda iki uçak çaldığını bildirdi.

Özel uçaklar Gardan GY-80-160 ve Yak-52 bu sabah erken saatlerde havaalanından kayboldu. Daha sonra, Yak-52, teknik bir arıza nedeniyle Yalutorovsk kentindeki havaalanına acil iniş yaptı.

İniş sırasında havaalanının mühendislik ve teknik yapısıyla çarpıştı. Bundan sonra, Yak-52 pilotu bir Gardan GY-80-160 uçağına bindi ve bilinmeyen bir yöne kaçtı.

Şu anda, Rus kolluk kuvvetleri olayın tüm koşullarını araştırıyor.

Görünüşe göre, Forex'in bununla ne ilgisi var?

Garip ve sen, hatırlıyorum, onun nereden geldiğini merak ediyordun.

Evet, orası.)


 
-Aleks- :

Mesele sadece ruble değil...

Öyle dedim, ama sadece ben değil - bankalarda çalışanlar da dahil olmak üzere tüm tüccarlar sınavı geçiyor.

Düşünün, bir kişi bir sınavı geçti ve "fiyat hareketi" yöntemini kullanarak bir bankada işe geldi...

Bence diğer mesleklerle analojiler çizilmemeli - düşünen bir kişi bunu anlayacaktır.

360 arabadan fiyat hareketine ... harika)))
CBR tüccarı gerçekte nasıl işlem yapar ... açıkça görebilirsiniz ...
 
lactone :

Ve olmayacak ... Rusya'da havaalanından iki uçak kaçırıldı

..... İşim şehri

+100))))) ölüyorum)))

 
stranger :
Bulanık bir şey yok, kararlarım tüccarlar tarafından yapılan gerçek işlemlere dayanıyor. Örneğin, şimdi Audi için 7700-7730 için gerçek bir talep görüyorum, göstergelerden herhangi biri size bunu anlatıyor mu?)
İşlemler hakkında nereden bilgi alıyorsunuz? Yoksa işlemler değil de seçeneklerle ilgili bir şey mi?
 
-Aleks- :

Hayır, bir sent hesabında bile bir milyondan çok uzakta. Aptalca bir şey yaptım - açgözlülükten - fark ettim ve geri çekildim.

Analizle ilgili olarak - herkesin kendine ait - sözlerinde anlama arzusunu görmedim, bu nedenle yorum yapmadan.

iplikçik, hiçbir şey anlamanıza gerek yok, her şeye sahip,

ama fibo seviyelerini dinlerdim...

 
-Aleks- :

Rusya Federasyonu Merkez Bankası web sitesinden http://www.cbr.ru/analytics/wps/wps_2.pdf

Öncü gösterge RenCap-NES))) (siyah-gerçek. kırmızı-tahmin...tahmin 5-en doğru)

http://www.nes.ru/dataupload/files/projects/indicator/history10jun2014rus.xls

http://www.nes.ru/ru/projects/indicator

Yani amers bazen GSYİH'lerini tahmin ediyor (kara gerçek. kırmızı tahmin .. yatay tahmin, elbette daha az) ...


Опережающий индикатор ВВП РенКап-РЭШ
Опережающий индикатор ВВП РенКап-РЭШ
  • www.nes.ru
Ренессанс Капитал и Российская экономическая школа представляют Упреждающий индикатор ВВП РенКап-РЭШ. Цель данного индикатора – оценка текущего состояния экономической активности в России. Такой индекс полезен по той причине, что официальная статистика по ВВП традиционно становится известной с большим опозданием, в то время как для многих...
1...187618771878187918801881188218831884188518861887188818891890...2119
Yeni yorum