FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1883
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Hareketlerle çok çalışıyorum, sadece onlardan para kazanamayacağınızdan emin oldum - çok ilkel olanlardan biri olmayan bir TS'ye ihtiyacınız var ...
Belirtin, uydurmamdan mı yoksa Rusya Federasyonu Merkez Bankasından mı şüpheleniyorsunuz ?
Test ettiğim ticaret şemalarının, kullanmaya çalıştığınızdan çok daha karmaşık ve mükemmel olduğunu düşünüyorum. Yazdıklarına bakılırsa çok düşük bir seviyedesin.
Sen bu kesin . Ancak Rusya Federasyonu Merkez Bankası ile ... O kadar saf olmayın, çünkü her şey ilk bakışta göründüğü kadar basit değil. ;)
GSYİH'ya dikkat ederseniz (örnek olarak Rusya'nın GSYİH raporuna atıfta bulundukları için), o zaman Forex'te işlem yaparken (ve sadece değil), önce dünyanın en büyük ekonomilerinin GSYİH verilerini analiz etmeniz gerekir. Rusya şimdilik bu listeden çıkarılabilir. Önce ABD, AB ve Çin'in GSYİH'sini analiz edin. ABD testleri için, en az 1947'den GSYİH ile ilgili verileri bulabilirsiniz, daha derine bakmadım, çünkü bu doğru sonuçları çıkarmak için oldukça yeterli. Burada, elbette, banal "grafik üzerinde sürükle ve bırak" değil, daha karmaşık yöntemler kullanmanız gerekecek. Excel programını incelemek için oldukça yeterli olacaktır.
Ve şimdi mantıklı düşünün, 30-36 bölgesindeki ruble fiyatı ile 5 yıl boyunca %5-7'lik bir enflasyon yaşadık. kur değişmedi.. basit bir matematiksel işlem gönderin ve şimdi rublenin fiyatını hesaplayın =)
Alex ... Dünya biraz değişti ... ve ruble olduğu gibi zaten "serbest yüzüyor")))
Mesele sadece ruble değil...
Belki de sadece öyle düşünmeni istiyor? )))
Öyle dedim, ama sadece ben değil - bankalarda çalışanlar da dahil olmak üzere tüm tüccarlar sınavı geçiyor.
Düşünün, bir kişi bir sınavı geçti ve "fiyat hareketi" yöntemini kullanarak bir bankada işe geldi...
Bence diğer mesleklerle analojiler çizilmemeli - düşünen bir kişi bunu anlayacaktır.
Kısacası Sensei yok... ama O bize bir kampanya gibi sinyaller gönderiyor)))
Ve olmayacak...
Rusya'da iki uçak havaalanından kaçırıldı
Bunlardan biri havaalanı binasına uçtu.
Rusya Soruşturma Komitesi Ural Ulaştırma Bakanlığı basın servisi, Tyumen bölgesinin İşhim kentindeki havaalanından kimliği belirsiz kişilerin aynı anda iki uçak çaldığını bildirdi.
Özel uçaklar Gardan GY-80-160 ve Yak-52 bu sabah erken saatlerde havaalanından kayboldu. Daha sonra, Yak-52, teknik bir arıza nedeniyle Yalutorovsk kentindeki havaalanına acil iniş yaptı.
İniş sırasında havaalanının mühendislik ve teknik yapısıyla çarpıştı. Bundan sonra, Yak-52 pilotu bir Gardan GY-80-160 uçağına bindi ve bilinmeyen bir yöne kaçtı.
Şu anda, Rus kolluk kuvvetleri olayın tüm koşullarını araştırıyor.
Görünüşe göre, Forex'in bununla ne ilgisi var?
Garip ve sen, hatırlıyorum, onun nereden geldiğini merak ediyordun.
Evet, orası.)
Mesele sadece ruble değil...
Öyle dedim, ama sadece ben değil - bankalarda çalışanlar da dahil olmak üzere tüm tüccarlar sınavı geçiyor.
Düşünün, bir kişi bir sınavı geçti ve "fiyat hareketi" yöntemini kullanarak bir bankada işe geldi...
Bence diğer mesleklerle analojiler çizilmemeli - düşünen bir kişi bunu anlayacaktır.
CBR tüccarı gerçekte nasıl işlem yapar ... açıkça görebilirsiniz ...
Ve olmayacak ... Rusya'da havaalanından iki uçak kaçırıldı
+100))))) ölüyorum)))
Bulanık bir şey yok, kararlarım tüccarlar tarafından yapılan gerçek işlemlere dayanıyor. Örneğin, şimdi Audi için 7700-7730 için gerçek bir talep görüyorum, göstergelerden herhangi biri size bunu anlatıyor mu?)
Hayır, bir sent hesabında bile bir milyondan çok uzakta. Aptalca bir şey yaptım - açgözlülükten - fark ettim ve geri çekildim.
Analizle ilgili olarak - herkesin kendine ait - sözlerinde anlama arzusunu görmedim, bu nedenle yorum yapmadan.
iplikçik, hiçbir şey anlamanıza gerek yok, her şeye sahip,
ama fibo seviyelerini dinlerdim...
Rusya Federasyonu Merkez Bankası web sitesinden http://www.cbr.ru/analytics/wps/wps_2.pdf
Öncü gösterge RenCap-NES))) (siyah-gerçek. kırmızı-tahmin...tahmin 5-en doğru)
http://www.nes.ru/dataupload/files/projects/indicator/history10jun2014rus.xls
http://www.nes.ru/ru/projects/indicator
Yani amers bazen GSYİH'lerini tahmin ediyor (kara gerçek. kırmızı tahmin .. yatay tahmin, elbette daha az) ...