FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1890
O zaman neyin peşindesin?
O aramızda...
O zaman neyin peşindesin?
BENİM ((((
ama O'nun düşüncesi her zaman bizimle!!! ))
Belki. Danışman birkaç gün içinde bir pozisyon oluşturuyor, bu yüzden fonların çekilmesi benim için oldukça doğal bir fenomen - zaten buna alıştım.
Madem para taşıyor, neden hurdaya ayrılsın?
Yani Grish bot bir pound almaya başladı mı?)))))
Yopt, neden bu botları yazıyorsun, Mosk kuruyor, chtol?)))
Yani Grish bot bir pound almaya başladı mı?)))))
Yopt, neden bu botları yazıyorsun, Mosk kuruyor, chtol?)))
Geçmiş yılların bilgeliğine sahip ve duygusal değil - güvenmek için bir sebep var ....
Ben kendim henüz girmiyorum, 1.5750 bölgesinde daha ucuza satın almak istiyorum - bugün ise.
Yazdın, var ama yok mu?
Durumu, çeşitli faktörleri dikkate alarak etkileşimli olarak değerlendirebilirim, ancak sürekli değil, bir düzine döviz çifti için daha da fazla.
Günlük sadece GBPUSD'yi analiz ediyorum, diğer para birimleri robot tarafından işlem görüyor - çeşitlendirme.
Danışmanın kendisi sipariş üzerine yazılmıştır ve iyileştirilmesi gerekir - TOR'un yeniden yapılması gerekir (filtreler ve yeni bir MM ekleyin), aksi takdirde programcılar tahsis edilen fonlar için geçen yıl revizyonda ustalaşmadılar.
Güçlenir kazanmaz danışmanın sayımı için oturacağım - umarım daha iyi olur.