FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 915

zımparalanmış eurolimit:


azfaraon :
Ve her aralıkta bir baykuş asmayı düşünmediniz ve her birinin kendi sinyali olacak.. Yani sonuçta hem kısa vadeli hem de orta vadeli trendleri ele alacaksınız... Trend bir hindi gibi

Sanırım bunlar ekstra filtreler. bunlarla başa çıkmak için. bir dakika içinde ortaya çıkacak, o zaman programı TF'de daha yükseğe iteceğim

otomat için, her ekstra filtre, sinyalin gerisindedir. sadece sorunların çözülmesi gerekiyor ve doğru karar verirlerse sosis olacak.

 
Lesorub :

Filtrelerden bahsetmedim .. Bir karınca yuvasından (karıncalardan) bahsediyorum .. Yani herkesi öldür ve hemen başarılı olma
 
bu bir kano, taşımayın!!!
azfaraon :
Filtrelerden bahsetmedim .. Bir karınca yuvasından (karıncalardan) bahsediyorum .. Yani herkesi öldür ve hemen başarılı olma
gösterge - fiyat teklifi filtresi.
Yine anlamadılar ..))) Tamam hadi gidelim
azfaraon :
Yine anlamadılar ..))) Tamam hadi gidelim
ahh. onlar. birkaç sipariş aç ve her biri kendi yoluna mı gidecek?
doğru .. kazanmanın bir yolu ...
