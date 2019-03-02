FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 915
zımparalanmış eurolimit:
Ve her aralıkta bir baykuş asmayı düşünmediniz ve her birinin kendi sinyali olacak.. Yani sonuçta hem kısa vadeli hem de orta vadeli trendleri ele alacaksınız... Trend bir hindi gibi
Sanırım bunlar ekstra filtreler. bunlarla başa çıkmak için. bir dakika içinde ortaya çıkacak, o zaman programı TF'de daha yükseğe iteceğim
otomat için, her ekstra filtre, sinyalin gerisindedir. sadece sorunların çözülmesi gerekiyor ve doğru karar verirlerse sosis olacak.
Filtrelerden bahsetmedim .. Bir karınca yuvasından (karıncalardan) bahsediyorum .. Yani herkesi öldür ve hemen başarılı olma
gösterge - filtre.
Yine anlamadılar ..))) Tamam hadi gidelim
gösterge - fiyat teklifi filtresi.
ahh. onlar. birkaç sipariş aç ve her biri kendi yoluna mı gidecek?