FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1830

Alexey Busygin :
Özellikle kapı girişlerinde veya son teslim tarihlerinde
Ah, insanları izlemeyi seviyorum, özellikle mısır gevreği lokantalarında)))
 
Daniil Stolnikov :
peki 2008 diyelim tekrarı engelleyen nedir?
Bunun 2015'in başında zaten tekrarlanmış olması
 
stranger :
Sabah 6'da pencereden dışarı mı?
 
stranger :
Oğlum 8. ve 14-15 yaşlar provaydı 1.5-2 sene sonra prömiyeri bekleyin)
peki, aldılar ve size haber verdiler - Eski Premier'i bekleyin ... Ve tarihler belirtildi
 
Alexey Busygin :
Grafiğe mikroskop altında baktınız mı?

ölçek karşılaştırmak
 
Daniil Stolnikov :
1.5 - 2 yıl sonra bitiş çizgisini getirecekler ona katılıyorum
 
Daniil Stolnikov :
Burada grafikleri değil, Yunanistan ile çarpışma anlarını karşılaştırmak gerekiyor.
 
Alexey Busygin :
1.5 - 2 yıl sonra bitiş çizgisini getirecekler ona katılıyorum
Bu kaç kez oldu - kitlelerin beklentileri nadiren gerçekle örtüşüyor. Daha doğrusu, 50/50, başka bir deyişle, aynı tahmin oyunu - olabilir, olmayabilir. Belki yarın, belki gelecek yıl.
 
Daniil Stolnikov :
Hayır, bu sefer kesinlikle değil.
 
Alexey Busygin :
Anlardan bahsetmiyorum, puanlarla ölçülen etkiden bahsediyorum. Bu yıl kaç tane gittin? 1000 demet için. 2008'de kaç kişi gitti? 7800'de!!! Bir fark var? Hatta bazı!!!
