-Aleks- :

Bu, piyasanın yarın sizi buna ikna etmeye çalışacağı anlamına gelir - muhtemelen sizi aldatmak amacıyla.

Alışılmadık bir günlük mum çıkıyor - bahis oynayabilirsiniz - siyah veya beyaz :)

Günlük mum bir figürü (asılmış bir adam) andırır, yani geri dönüş mümkündür, + buna poundun aşırı alındığını ekliyoruz, satışlara bakıyorum ve her zaman 50:50))
 
Evet, ancak geri dönüşün bugünkü gibi olacağını düşünüyorum - trend karşıtı Expert Advisor satmaya başlasa da geçici....
 
Aynı hikaye)) bip sesi
 
GBPUSD D1'de Baş ve Omuz modelini fark eden var mı yoksa benim uyuma vaktim mi geldi?
Bir litreden sonra hala bazen orada ve daha ani bir şekilde tablolarda görüyorum ...
 
Öyle bir şey var ki bunu düşünen bir tek sen değilsin))
Ay'ın altında hiçbir şey sonsuz değildir...


 

Mutlu tatiller çocuklar! Ama çok içme


 
Vizard_ :

Mutlu tatiller çocuklar! Ama çok içme

Herhangi bir tatili kutlamanın en iyi yolu ayık olmaktır. )
 
Herhangi bir tatili kutlamanın en iyi yolu ayık olmaktır. )

Filin akıllı bir yaratık olduğunu söylerler ama son maymun gibi tüketir...

Herkese Mutlu Bayramlar!!!!

 
Toplanan - Rusça, Ukraynaca ve Belarusça.
Massandra'nın namlusunu açıp ikna ettiler.
Alaska'da saklambaç ve saklambaç uzun süre devam etti)))
