stranger :
Pound zaten sinirli?)))
marine edilmiş her şey))
 
Daniil Stolnikov :

ve vurgulanan cümlede seviyelerin mesajın yazarına ait olduğunu gösteren bir gösterge görmeye çalışın ?

Nestradamus :

Sera genç erkekler arasında istemiyorum
Ruhun son kuruşunu değiş tokuş et,
Ancak, bireysel çiftçi kollektif çiftliğe gittiğinde,
Dünyaya giriyorum - ve insanlar iyi ...
 
Daniil Stolnikov :

Öyleyse, bir su birikintisine osurdun, elbette ...,

Ne söylemek istedin????

 
Daniil Stolnikov :
Gerçeğe inanıyorum ve bunu belirttim.

orada kim yaptı ya da yapmadı - umrumda değil

Neye inanıyorsun?
Tanrı'da ve kendi gücünüzle)))
 
Nestradamus :

Öyleyse, bir su birikintisine osurdun, elbette ...,

Ne söylemek istedin????

Oude ve pound satmak istedi)
 
GBPUSD D1'de Baş ve Omuz modelini fark eden var mı yoksa benim uyuma vaktim mi geldi?
 
-Aleks- :
GBPUSD D1'de Baş ve Omuz modelini fark eden var mı yoksa benim uyuma vaktim mi geldi?
Öyle bir şey var ki bunu düşünen bir tek sen değilsin))
 
Nikolai Romanovskyi :
Öyle bir şey var ki bunu düşünen bir tek sen değilsin))

Bu, piyasanın yarın sizi buna ikna etmeye çalışacağı anlamına gelir - muhtemelen sizi aldatmak amacıyla.

Alışılmadık bir günlük mum çıkıyor - bahis oynayabilirsiniz - siyah veya beyaz :)

