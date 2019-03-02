FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1810
Pound zaten sinirli?)))
E-evet, her zamanki gibi virgülle ilgili sorunlarınız var ... ama stil açısından - "Namba Sixt" koğuşu için küçük bir şey.
Mesajların yazarının kendisine ait seviyeleri olduğunu kesinlikle biliyorlar.
Ama biz sadece ölümlüler, size tanıdık gelen kimyasalları kullanmıyoruz, bu nedenle lütfen genel kabul görmüş olana çevirin ...
Ruhun son kuruşunu değiş tokuş et,
Ancak, bireysel çiftçi kollektif çiftliğe gittiğinde,
Dünyaya giriyorum - ve insanlar iyi ...
Öyleyse, bir su birikintisine osurdun, elbette ...,
Ne söylemek istedin????
Gerçeğe inanıyorum ve bunu belirttim.
orada kim yaptı ya da yapmadı - umrumda değil
Neye inanıyorsun?
Öyleyse, bir su birikintisine osurdun, elbette ...,
Ne söylemek istedin????
GBPUSD D1'de Baş ve Omuz modelini fark eden var mı yoksa benim uyuma vaktim mi geldi?
Öyle bir şey var ki bunu düşünen bir tek sen değilsin))
Bu, piyasanın yarın sizi buna ikna etmeye çalışacağı anlamına gelir - muhtemelen sizi aldatmak amacıyla.
Alışılmadık bir günlük mum çıkıyor - bahis oynayabilirsiniz - siyah veya beyaz :)