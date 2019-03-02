FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 900
ticaret benzeri
ve bu sadece amaçsız bir kelime
Beyler poundun hareketlerini netleştirmeye yardımcı oluyor..
1.5325 ve 1.57'de
bu yüzden hayal ettim) ikna etmek için rastgele çubukları çizelgeye atabilirim))
Bugün pound gizemle kaplandı ama satıyorum.
USD JPY'yi 119.65'ten satmayı planlıyorum
mantar yerlerini neden verirsin))))
Onları dinleme, kendini takas et. neyse, burada kimse sana iyi bir şey söylemeyecek. 5 ve 15'lik periyotlarla dakikalarca iki e-MA atın ve tahminlerle beyninizi meşgul etmeyin. nereye giderse orada ticaret yap.
Onları dinleme, kendini takas et.