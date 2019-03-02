FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1808
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Dünya Komplosu, Anunnaki İsyanı, vb.
Makalenin yazarı (ve liberalist Fil'in mega uzmanları) sonuçlarına bu kadar güveniyorsa, o zaman daireyi satıp bir dolar almaları gerekirdi.
Anladığım kadarıyla yazar bunu yapmamış, bu yüzden bu "SANA SÖYLEDİM..."in hiçbir değeri yok! taşımayın.
O zaman neden kullanmadı? bunun hala bir tahmin değil, hala emin olmadığı bir varsayım olduğunu bilmek
Bugün veya yarın "sigara içebilirsiniz". Euro-pound için ana seviyeler işe yaradı, yani her şey olabilir.
Her ne kadar deneyim, yarın Amer'in normal bir "Cuma aşırı" tasvir edeceğini öne sürse de.
Tek şey, biraz altın aldım, onu tutacağım.
Bugün veya yarın "sigara içebilirsiniz". Euro-pound için ana seviyeler işe yaradı, yani her şey olabilir.
Her ne kadar deneyim, yarın Amer'in normal bir "Cuma aşırı" tasvir edeceğini öne sürse de.
Tek şey, biraz altın aldım, onu tutacağım.
ve tüm ekonomistler zengin olurdu, bu ütopyaya kendiniz inanıyor musunuz?
yazdıklarımı dikkatli oku.
Tahmin makalesi hakkında orijinal olarak bilgi yayınladığınız için bu ütopyaya inanıyor gibisiniz.
"eğer bu kadar zekiysen - neden bu kadar fakirsin?" eylemde
Doll'un seviyelerinin nerede olduğunu nereden biliyorsun?
Kim olduğunu bilmiyorum.
seviyelerim hakkında yazdım
Bugün, yarın sigara içiyorsanız, yarından sonra ve yarından sonra da içebilirsiniz.
Teşekkürler, Kap!