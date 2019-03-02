FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1808

lactone :

Dünya Komplosu, Anunnaki İsyanı, vb.

Makalenin yazarı (ve liberalist Fil'in mega uzmanları) sonuçlarına bu kadar güveniyorsa, o zaman daireyi satıp bir dolar almaları gerekirdi.

Anladığım kadarıyla yazar bunu yapmamış, bu yüzden bu "SANA SÖYLEDİM..."in hiçbir değeri yok! taşımayın.

ve tüm ekonomistler zengin olurdu Bu ütopyaya kendiniz inanıyor musunuz?
 
Alexey Busygin :
O zaman neden kullanmadı? bunun hala bir tahmin değil, hala emin olmadığı bir varsayım olduğunu bilmek
"eğer bu kadar zekiysen - neden bu kadar fakirsin?" eylemde
 
lactone :

Bugün veya yarın "sigara içebilirsiniz". Euro-pound için ana seviyeler işe yaradı, yani her şey olabilir.

Her ne kadar deneyim, yarın Amer'in normal bir "Cuma aşırı" tasvir edeceğini öne sürse de.

Tek şey, biraz altın aldım, onu tutacağım.

Doll'un seviyelerinin nerede olduğunu nereden biliyorsun?
 
lactone :

Bugün, yarın sigara içiyorsanız, yarından sonra ve yarından sonra da içebilirsiniz.
 
Daniil Stolnikov :
ve tüm ekonomistler zengin olurdu, bu ütopyaya kendiniz inanıyor musunuz?

yazdıklarımı dikkatli oku.

Tahmin makalesi hakkında orijinal olarak bilgi yayınladığınız için bu ütopyaya inanıyor gibisiniz.

 
Daniil Stolnikov :
"eğer bu kadar zekiysen - neden bu kadar fakirsin?" eylemde
Bu bir soru mu yoksa cevap mı?
 
Daniil Stolnikov :
Doll'un seviyelerinin nerede olduğunu nereden biliyorsun?

Kim olduğunu bilmiyorum.

seviyelerim hakkında yazdım

 
Alexey Busygin :
Bugün, yarın sigara içiyorsanız, yarından sonra ve yarından sonra da içebilirsiniz.
Teşekkürler, Kap!
 
lactone :
Teşekkürler, Kap!
Sağlık üzerine duman, oksijen çok olduğu sürece yazık değil
 
Sensei'mizin ya sakladığı ya da iflas ettiği bir şey. Şimdi pamm istatistiklerine bakıyorum ve hiçbir şey görüntülenmiyor
