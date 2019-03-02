FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1966

Birçok çiftte trend gözlenir - bu genellikle böyle değildir. Genellikle iki veya üç eğilim ve geri kalanı yanlarda - köşelerde toplayın.
 

kısa usdchf? dün gerçekten iki kez kısaldı ((((

ve pound normalde çok kısadır, iplik - bu size minnettarlık gibi mi yoksa bunu söylemediniz mi?)

ama asıl şey Yahudi'de --- ne yapmalı? örtün mü yoksa bekleyelim mi?

 
Roman Busarov :
başın arkası
58'in üzerindeki limitler tutmadı, 5906'dan satış yapmakla yetinmek zorundayım.
 
Zogman :

Robotum benzer enstrümanlara kısa devre yapıyor - kırmızı kısa, mavi uzun.

stranger :
Hala kancalanacak ve sipariş boo'da kapanacak .. Olası yeni bir yüksek 1.6015 görüyorum
 
azfaraon :
Ama ben geleceği görmüyorum, sadece geçmişi görüyorum, bu günlerde hepinizin nasıl euro ve pound biriktirdiğini görüyorum, şimdi sessizce otur ve dua et)
stranger :
Şahsen yeni aldım)))) Muhtemelen yoldaşlarından bahsediyorsun)))
işte euro alış, ne kadar garip olursa olsun, ama bu, bu yolu takip etmek için bir çağrı değil.
Vladimir Zubov :
profilde baykuş, 3 yıllık iş, pek bir şey kaçırmaz.
