FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1966
kısa usdchf? dün gerçekten iki kez kısaldı ((((
ve pound normalde çok kısadır, iplik - bu size minnettarlık gibi mi yoksa bunu söylemediniz mi?)
ama asıl şey Yahudi'de --- ne yapmalı? örtün mü yoksa bekleyelim mi?
başın arkası
Robotum benzer enstrümanlara kısa devre yapıyor - kırmızı kısa, mavi uzun.
58'in üzerindeki limitler tutmadı, 5906'dan satış yapmakla yetinmek zorundayım.
Hala kancalanacak ve sipariş boo'da kapanacak .. Olası yeni bir yüksek 1.6015 görüyorum
Ama ben geleceği görmüyorum, sadece geçmişi görüyorum, bu günlerde hepinizin nasıl euro ve pound biriktirdiğini görüyorum, şimdi sessizce otur ve dua et)
işte euro alış, ne kadar garip olursa olsun, ama bu, bu yolu takip etmek için bir çağrı değil.