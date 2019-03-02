FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 893
Anladığım kadarıyla bu senin Rena'lı ineğin, küçük bir şey, iki kişilik süt var mı?
pire avı... yani 8 incir oturamaz...
bu CME'den bir şey nasıl çıkarsa çıksın, adamın kafasını putokoli ile karıştırdılar
Peki ya şimdi pound başına 5295?)))
nasılsa öyle olacak...
herkes uzun zamandır Evra'da oturuyor, bir pound berbat ...
Evet görüyorum...
içinde ve ben de bahsediyorum ....
Cuma ile ilgili eklediğim son sayfada.. Sadece kelimeleri abartıyorsunuz.. Ren'i ima etmeye çalışmak gülünç hale geliyor). Direk yazamadınız.
Muhtemelen yakında aşağıdakileri yapacak.
Opsiyon primi , opsiyon alıcısının opsiyon sözleşmesi yapıldığında satıcıya ödediği para miktarıdır. Ekonomik özünde, prim gelecekte bir anlaşma yapma hakkı için yapılan bir ödemedir.
Çoğu zaman, "opsiyon fiyatı" dedikleri zaman, bir opsiyon primi anlamına gelir. Bir değişim opsiyonunun primi, onun için fiyat teklifidir. Prim tutarı, genellikle opsiyon alıcıları ve satıcıları arasında piyasada arz ve talebin eşitlenmesi sonucunda belirlenir. Ayrıca dayanak varlığın cari değerine ve stokastik özelliklerine ( volatilite , karlılık vb.) göre primi hesaplamanıza olanak sağlayan matematiksel modeller de bulunmaktadır. Bu şekilde hesaplanan prime opsiyonun teorik fiyatı denir. Kural olarak, müzayede organizatörü veya komisyoncu tarafından hesaplanır ve alım satım anında fiyat bilgisi ile birlikte sunulur.
Yani bize bitmiş halde teslim edilir. Bu arada, ticaret verilerine sahip olarak, sadece opsiyon teklifi ile değil, aynı zamanda hacimleri de hesaba katarak, bu kolay olmasa da, kendiniz hesaplamayı deneyebilirsiniz.
Bütün bu siyah okullar, montecarls, bir varlığın fiyatını ve oynaklığını kullanıyor, ciltlerin orada yararlı bilgi olarak kullanıldığını görmedim, ama boşuna.
Rena muhtemelen her şeyi bildiğini söyleyerek acele etti))))
Kimseye seçeneklerden bahsetmek istemedim ve istemiyorum)
Ancak Rena bir şey söyleyemez, bu konu onun için ipuçlarıdır ve onlarla konuşur)
niye ya?
Ve neden yapmalıyım?
