FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015

Rubleyi kim düşünüyor? Düşüncesi olan var mı? şimdi 56.345 isteyin, şu anda 56.325 teklif verin)))

ve şimdi hafıza için bir bardak

Bu konudan tüccarla iletişim kurma cesaretim var.

Beyler, herhangi biriniz profesyonel forex yatırımcılarıysanız (yani sadece forex ticaretinden yaşıyorsanız). Yorumlara yazın lütfen.

 
Profesyonel forex yatırımcıları bir bankada çalışır ve maaşlarıyla geçinirler. Bence de.

Diğer birimler - risk çok yüksek ve gelir istikrarsız.

 
Forex yatırımcıları bankalarda çalışmazlar - orada yapacak hiçbir şeyleri yoktur, işte analistler, hatta tüm analitik departmanlar, evet. Forex yatırımcıları :) kendileri için çalışırlar - bunun için yaşarlar.
 
Neden böyle düşünüyorsun? Forex bankalar arası bir döviz bozdurma sistemidir, neden bankalarda tüccar yok?
 
Kendinize cevap verdiniz - bankalar arası döviz sistemi, hemen hemen her yerde programlar her şeyi yapar. Bankalar her şeyden para kazanıyor, ancak forex yatırımcılarının yardımıyla değil. İzole vakalar olabilir. Neden bir maaş için çalışıyorsunuz - ne zaman kendiniz "kürek çekebilirsiniz". Evet ve banka hamurunu boşaltmak için - ihtiyacı olan kişiye gerçek bir zaman verebilirler.
Belki tam olarak doğru ifade edemedim... Yani, bankada değil, kendileri için - kendi tehlikeleri ve riskleri altında - kendi paralarıyla çalışan özel Forex yatırımcılarını kastediyorum.
 
Yani herkes kendisi ve parası için çalışıyor. Neden bu forumda artı olarak kaç tüccarın çalıştığını bilmek istiyorsunuz?
 
Bankalarda tüccarlar var, ancak görevleri, müşterilerin - kural olarak, tüzel kişiler - bankanın yararına alım satım işlemlerini yürütmektir. kişiler. Bunlar, müşteri için banka için en uygun fiyatlarla para toplayan gün içi tüccarlardır.
 
Yine - üzerinde yaşamak için ayda ne kadar maaş gerekiyor. Ayda 50.000 ruble civarındaysa, hesabınızda bir milyon ruble olması gerekir. Bu miktar ile orta derecede risklerle işlem yapabilirsiniz. Diğer her şey risktir - depozitoyu overclock etmek.

1. Herkeste bu miktar yok

2. Herkes böyle bir tutarı tek bir komisyoncu ile bir hesapta doldurmaya cesaret edemez

3. Ve en önemlisi, bu akrabalarla (aile) sürekli bir baş ağrısıdır, her durumda bir beyin göçü olacak - para kazanacaksınız, ailenize daha az zaman ayıracaksınız, daha da kötüleşeceksiniz (olacak) herkes için sinir ol)

Aslında, tüccarların çok küçük bir yüzdesi aslında ticaretten geçimini sağlıyor. Temel olarak, herkes mevduatı dağıtmaya çalışıyor (hayal ediyor) ve ardından senaryoya göre.

