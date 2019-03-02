FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1761

Yeni yorum
 
Daniil Stolnikov :
sigara sağlığa zararlıdır.

kim içer - hayatı anlamayacak
yani sen bir filozofsun
 
Soru, gün içi bir geri çekilmeyle sterlinin alınıp alınmayacağı...
[Silindi]  
-Aleks- :
Soru, gün içi bir geri çekilmeyle sterlinin alınıp alınmayacağı...
ağustosa kadar nakit ve sigarayla dışarı çıkın
 
-Aleks- :
Soru, gün içi bir geri çekilmeyle sterlinin alınıp alınmayacağı...
hala buna değer
 
Roman Busarov :
ağustosa kadar nakit ve sigarayla dışarı çıkın

Hayır, danışmanlarım daireyi sever, eğer öyleyse... yoksa fikir başka bir şeyde mi?

Alexey Busygin :
hala buna değer
1.538 - Bence bu en erken nokta.
 
İkinci nokta 1.5353 - RSI (14) 50 gündür.
 
Roman Busarov :
ağustosa kadar nakit ve sigarayla dışarı çıkın
peki ya her yaz daire? sabit düz?
 
Daniil Stolnikov :
peki ya her yaz daire? sabit düz?
Düz arasındaki kararlı, ancak kararsız aralıklar
 
Alexey Busygin :
Düz arasındaki kararlı, ancak kararsız aralıklar
peki, evet - 13 yılında mükemmel bir daire vardı - 600 grup Yahudi
 
Daniil Stolnikov :
peki, evet - 13 yılında mükemmel bir daire vardı - 600 grup Yahudi
daire değildi ama hazırlık vardı
1...175417551756175717581759176017611762176317641765176617671768...2119
Yeni yorum