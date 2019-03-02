FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1765
Amer dün sakinleşti. Görünüşe göre bir şeyler pişiriyorlar.
İşsizlik Oranı, Tarım Dışı İstihdam 9h 13dk
Önümüzdeki hafta sıcak olacak, duman)
Rubleyi kim düşünüyor? Düşüncesi olan var mı? şimdi 56.345 isteyin, şu anda 56.325 teklif verin)))
ve şimdi hafıza için bir bardak
Ruble hakkında! Bunun hakkında "bu tamponlama" diyorlar, ruble değil altın ticareti yapıyorsunuz. Beş üzerinden ikinci işarette olan ruble yayılımından bahsediyorum.
Bu hafıza için bir cilt, 4 işaretim olmasına rağmen, 5 ile gördüm.
Muhtemelen, para borsaya getirildiğinde, düşündüler! Ruble altınla desteklendiğinden, spread altın olmalıdır.
Dürüst olmak gerekirse, şimdi komisyoncular aracılığıyla ruble ticareti, yayılma nedeniyle karlı değil. Sadece eski moda yol, bankanın içinden.
