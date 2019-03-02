FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1765

Server Muradasilov :
Halihazırda para kazananlara yatırım yapmak ister misiniz?
Değil
Ром :
Değil
Neden bu kadar merak?
 
Ром :
Değil
Ve gerçekten, senin için ne var? Daha iyi uyuyamayacaksın.
 
Amer dün sakinleşti. Görünüşe göre bir şeyler pişiriyorlar.
Daniil Stolnikov :
Amer dün sakinleşti. Görünüşe göre bir şeyler pişiriyorlar.
İşsizlik Oranı, Tarım Dışı İstihdam 9h 13dk
 
Vladimir Zubov :
İşsizlik Oranı, Tarım Dışı İstihdam 9h 13dk
işte bununla ilgiliyim - kaaaak nefesi kesiliyor))
 
Önümüzdeki hafta sıcak olacak, duman)
 
stranger :
Önümüzdeki hafta sıcak olacak, duman)
nereden biliyorsunuz? son?
 
Zogman :

Rubleyi kim düşünüyor? Düşüncesi olan var mı? şimdi 56.345 isteyin, şu anda 56.325 teklif verin)))

ve şimdi hafıza için bir bardak

Ruble hakkında! Bunun hakkında "bu tamponlama" diyorlar, ruble değil altın ticareti yapıyorsunuz. Beş üzerinden ikinci işarette olan ruble yayılımından bahsediyorum.

Bu hafıza için bir cilt, 4 işaretim olmasına rağmen, 5 ile gördüm.

Muhtemelen, para borsaya getirildiğinde, düşündüler! Ruble altınla desteklendiğinden, spread altın olmalıdır.

Dürüst olmak gerekirse, şimdi komisyoncular aracılığıyla ruble ticareti, yayılma nedeniyle karlı değil. Sadece eski moda yol, bankanın içinden.

 
Alexey Busygin :

Dürüst olmak gerekirse, şimdi komisyoncular aracılığıyla ruble ticareti, yayılma nedeniyle karlı değil. Sadece eski moda yol, bankanın içinden.

En son ne zaman bankaya gittin? ))
