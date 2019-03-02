FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1758

Dmitry Chepik :

kendini ifşa edecek misin Kimse umursamaz!!! Ve tahmin edip etmemen umurumda değil...

Şimdiden zamanı geldi, kendi, özgür ! bir sohbet düzenleyin ve bu reklam deliğinden çıkın ...

Detaylar birkaç gün içinde belli olacak...


Bu yüzden daha fazla ayrıntı istiyorum...

teşekkür etmek!
 
Günlük RSI 50'nin yerel dağılımı - güçlenme şansı var, ancak şimdilik kırılan seviyenin gücünü test etmek için yavaş bir durgunluk olacak...
 
15 dakika boyunca güçlü bir trend devam etse de, saatlik olarak 70 RSI'dan bir toparlanma oldu... Bu saati 70'te kapatırsak, günün başlangıcına geri dönmeden güçlü bir trend olacak...
 
Bicus :

Lanet pound.

Onu satın almak değil, euroyu satın almak gerekiyordu ... zaten 400 puandan fazla geçti, ama bu hala buzağılıyor ...


Evet, Beekus, EVET!
Bugün beni de sürükledi. Eh, gerçekten duraksızdım (her zamanki gibi).
Bildiğim gibi - pound dokunulmamalıydı.

Eurost kaltak memnun.


(mesaj düzenlendi, kedi kaldırıldı).


Teşekkür ederim!
 
 
tuma88 :

Bu yüzden daha fazla ayrıntı istiyorum...

teşekkür etmek!
kişisel olarak vur - sohbete ekle
 

bunun gibi bir şey...

 
Daniil Stolnikov :
kişisel olarak vur - sohbete ekle

ooh... Yani bu bir sohbet mi? )

Söylenecek sırlar olacak mı? ))) NUMARA !
Forumun ne suçu var?

Teşekkür ederim )
 
Roman Busarov :
5530+-
Evra nerede? 1375 ters?
 
Kısa vadeli GBPUSD...
