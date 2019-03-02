FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1757

Lanet pound.

Onu satın almak değil, euroyu satın almak gerekiyordu ... zaten 400 puandan fazla geçti, ama bu hala buzağılıyor ...

 
Bicus :

Bir çift EURGBP alıyorlar, fikrin ne olduğunu anlamıyorum, belki birileri biliyordur? Euro, pounddan daha mı değerli?
 
Bicus :

Evet Evra aferin, iyi gidiyor, pah, pah, pah
 
1.5420 yolda. Probyet mi?
 
oh bugün bir şey olacak!!! daha emirlerden önce dolarları düşürmeye başladılar...
 
Bicus :
1.5420 yolda. Probyet?
Probyte nereye gitmeli
 
Alexey Busygin :
Probyte nereye gitmeli
yol boyunca mümkün olan her şeyi delecek)) bulutlara ...
 

Bu kadar. Pound'un sonu geldi.

Ayrıca satabilirsiniz. )))

Daniil Stolnikov :
yol boyunca mümkün olan her şeyi delecek)) bulutlara ...
5530+-
 
Roman Busarov :
5530+-
en az 5450
