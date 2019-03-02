FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1759

tuma88 :

ooh... Yani bu bir sohbet mi? )

Söylenecek sırlar olacak mı? ))) NUMARA !
Forumun ne suçu var?

Teşekkür ederim )
Lesorub :
Evra nerede? 1375 ters?

Büyüyorsa, neden açsın? Bırak büyüsün.
bende 1.1500 ))) + 50 )

Strange daha önce 1.17 demişti. Belki tahmin değişmiştir. Sormak zorundasın.

Teşekkür ederim!
 
Daniil Stolnikov :
Kişisel olarak soruyorum ya da işte farklılıklar.
Skype kullanmadım.

teşekkür etmek!
 
shikoko yüzleri, yüzlerce görüş...

gerçek yakınlarda bir yerde...

 
bu kadar !
1,15 ile 1,17 arasında bir ortalama alın

Moderatörler beni banlamak istemiyor, kendimi banlamak zorunda kalacağım.

Teşekkür ederim!
Neden böylesin???? teşekkürler =)
 
Piyasada neler oluyor - hiç net değil !!! bir pound için iki saat içinde oran ve onu sürdüler
borçlar tahsil edilmelidir
 
Daniil Stolnikov :
Piyasada neler oluyor - hiç net değil !!! bir pound için iki saat içinde oran ve onu sürdüler

yani artış var...
 
-Aleks- :

yani artış var...
ve tersi değil mi? ))
