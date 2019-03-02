FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 878
Kahretsin... Üzüldüğüm bir şey (önceden sadece İşim tahminleri vardı), şimdi olumsuz bir delta ile geri kalanı yakaladı.
Önceden İşim'i analiz etmek yeterliydi, şimdi daha çok iş var...
Ve Euro-profursetke'de çifte sinyalim var.
1.14'ü geç veya 1.09'u geç
Teşekkür ederim !
anlamda (?) İşim'in her gönderisi - +1 İşim?
anlamda (?) İşim'in her gönderisi - +1 İşim? Anladım, o zaman teneke ...
Onun ne yazdığını anlamamakla kalmadın, muhtemelen kendin de anlamadığın bir şey yazdın, diğerlerini saymıyorum bile. )))
biliyorsun, ama bazen patatesler tuzlu, fazla tuzlu ve az tuzlu ve sadece yeşil değil ve onları kazabilirsin))))
orada ne analiz edilir - geri dönün))))
evet, genel olarak burada şaka yaptığımızı anlamadı, tahminler uzun zaman önce yapıldı ve temelde aynı. Yaklaşık bir ay önce dalga burada ilan edildiğinde bir yerde bir tahminde bulundum.
şimdi dönüm noktası. kazanç acele pip. neredeyse hiç kimse yanılmaz, çünkü yandan sallanmak vahşidir.
yakında forumda kâseler ortaya çıkacak))) Zaten bir tane gördüm - yoldaş kilitlerde yamalı. yatay bir sinüzoid ile sadece kârda sosis yapması doğaldır.
teşekkür etmek !
bu nedenle benim tahminim Fora'nın iflas edeceği ve CME'nin tüm verilerini kapatacağı yönündeydi)
teşekkür etmek !
CME - ilk seviye. Şimdi artık alakalı değil . Ancak, ini ölümsüzdür. Handikap asla iflas etmeyecek, herkese yetecek kadar para olacak, uygulamanın gösterdiği gibi sonsuzdur. mesele bu.