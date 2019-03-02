FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1756
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
ayy =)
Bu gerçek sonrası çöpü kendin yazmayacağını söylemiştin! Peki, piz ** top !!!
Belki amneziniz var? Kumpol'deki yatırımcılar bir anda çaldı)))
Bu gerçek sonrası çöpü kendin yazmayacağını söylemiştin! Peki, piz ** top !!!
Belki amneziniz var? Kumpal'daki yatırımcılar o sırada çaldı)))
kenarda sigara içmek =)
sonra Cuma günü yayınlayacaklar (soracağım), yoksa bana ne tahmin ettiğini söyle =)
kenarda sigara içmek =)
sonra Cuma günü yayınlayacaklar (soracağım), yoksa bana ne tahmin ettiğini söyle =)
kendini ifşa edecek misin Kimse umursamaz!!! Ve tahmin edip etmemen umurumda değil...
Şimdiden zamanı geldi, kendin, özgürsün! bir sohbet düzenleyin ve bu reklam deliğinden çıkın ...
Detaylar birkaç gün içinde belli olacak...
kendini ifşa edecek misin Kimse umursamaz!!! Ve doğru tahmin edip etmemen umurumda değil...
Şimdiden zamanı geldi, kendin, özgürsün! bir sohbet düzenleyin ve bu reklam deliğinden çıkın ...
Detaylar birkaç gün içinde belli olacak...
Bedava? )) safsın, 3 ruble gibi
evet, evet, ücretsiz, reklamsız, dökümler, tahminler, tartışmalarla... Herkes için!!!
Skype'ınızı belirterek kişisel olarak zaten yazabilirsiniz, herkesi ekleyeceğim!
kendini ifşa edecek misin Kimse umursamaz!!! Ve doğru tahmin edip etmemen umurumda değil...
Şimdiden zamanı geldi, kendin, özgürsün! bir sohbet düzenleyin ve bu reklam deliğinden çıkın ...
Detaylar birkaç gün içinde belli olacak...
oooh, gideceğim =) ufkumu genişletmem lazım =)
evet, evet, ücretsiz, reklamsız, dökümler, tahminler, tartışmalarla... Herkes için!!!
Skype'ınızı belirterek kişisel olarak zaten yazabilirsiniz, herkesi ekleyeceğim!
hemen yapacağım))
oooh, gideceğim =) ufkumu genişletmem lazım =)
Yukarıyı okuyun - "reklam yok!"
Yani, kenarda sigara iç =)
Skype sohbetini daha iyi organize edelim. burada o zaman forum askıda kalacak, sonra başka bir şey ...)) ve gerçek zamanlı bir bıyık var)) Skype son zamanlarda gecikmesine rağmen
Yukarıyı okuyun - "reklam yok!"
Yani, kenarda sigara iç =)
=)