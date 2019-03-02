FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1766
En son ne zaman bankaya gittin? ))
Uzun zaman önce, ne? bu hava yine değişmeyecek. Çünkü temelde değişen bir şey yok.
nasıl yayıldı 3-8 RUB!!! öyle kaldı)) ama genel olarak hiçbir şey değişmedi
Bahsettiğim şey banka, bankalararası piyasa mümkün, borsalar, baştan biraz otursunlar, iyi bir spread kabul edin, 8 mikro kopek olsun, 2x veya 4x'e gerek yok, 8000 değil sonuçta, sonuçta.
Diğer çiftlerde durum böyle değil, ancak ruble
Böyle bir yayılma, tüccar için mantıksız bir risk yaratır, çünkü tüccar 2000 puandan daha yakın bir karşı pozisyon açamaz. Bir bankada daha kolay, bir operasyon yaptım, sel de olsa, sel de olsa oturup dinlendim. Ödenen her şey için, her durumda, kendi başınıza kalacaksınız ve komisyoncunun iki saçmalığı var, kapanış ters bir değişim anlamına geliyor ve opsiyon tüccarları için genel olarak , sona erme süresine göre , sanki para ticareti yapmıyormuşsunuz gibi, ama bozulmak üzere olan yiyecekler ve ya fiyatı düşürürsünüz ya da hepsini atarsınız.
Sonra da yabancı sermayenin neden vatanlarına dönmek istemediğini merak ediyorlar. Lanet olsun, Vatan öyle az soyulacak ki görünmeyecek, ama görünecek, yine kopacak.
Ama BÜYÜK bir hareket alanı yaratıyor... Biraz para kazanmanız mı gerekiyor? Aaaa - hadi rubleyi 100 pip (ruble) hareket ettirelim
Bu tamponda sadece bu tamponu sağlayan kazanır, diğer herkes daha sonra kaybeder ya da kaybeder.
Kilit gelince, kilit, çapraz oran için bir dengeleyici görevi görür. Brokerlerin kilitten kurtulma arzusu, imkansız olduğu kadar büyüktür. Kilidi kaldırırlarsa, tüm borsa faaliyetlerini ve dolayısıyla tüm işlerini ve gelirlerini öldürürler.
Bu konudan tüccarla iletişim kurma cesaretim var.
Beyler, herhangi biriniz profesyonel forex yatırımcılarıysanız (yani sadece forex ticaretinden yaşıyorsanız). Yorumlara yazın lütfen.
her zaman geçici çözümler vardır
6 yıl sadece ticaretle yaşıyor
Yine - üzerinde yaşamak için ayda ne kadar maaş gerekiyor. Ayda 50.000 ruble civarındaysa, hesabınızda bir milyon ruble olması gerekir. Bu miktar ile orta derecede risklerle işlem yapabilirsiniz. Diğer her şey risktir - depozitoyu overclock etmek.
1. Herkeste bu miktar yok
2. Herkes böyle bir tutarı tek bir komisyoncu ile bir hesapta doldurmaya cesaret edemez
3. Ve en önemlisi, bu akrabalarla (aile) sürekli bir baş ağrısıdır, her durumda bir beyin göçü olacak - para kazanacaksınız, ailenize daha az zaman ayıracaksınız, daha da kötüleşeceksiniz (olacak) herkes için sinir ol)
Aslında, tüccarların çok küçük bir yüzdesi aslında ticaretten geçimini sağlıyor. Temel olarak, herkes mevduatı dağıtmaya çalışıyor (hayal ediyor) ve ardından senaryoya göre.
50 bin odun kazanmak için 500 kaldıraçta 5 bin yeşillik yeterli