FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1760

Daniil Stolnikov :
ve tersi değil mi? ))
İngiltere Merkez Bankası'ndan bahsediyorum - saat 14: 00'te faiz oranı kararı ...
 
-Aleks- :
yani İngiltere Bankası'ndan bahsediyorum ))
 
-Aleks- :
0,5 - yani daha fazla bahis varsa, o zaman:
1. Borçları geri ödemeliyiz
2. Artan takas nedeniyle bir dolar karşılığında bir pound satın almak mantıklıdır
 
Başlamak üzere...
Bicus :
başlamadı =)
 
Görünüşe göre aşağı.
 
Roman Busarov :
Oranı değiştirmedi. keçiler

)))

 
Bicus :

)))

boşuna panik
 
hadi sigara içmeye gidelim
 
Lesorub :
hadi sigara içmeye gidelim
sigara sağlığa zararlıdır.

kim içer - hayatı anlamayacak
