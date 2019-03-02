FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 877

SEVER11 :
bu yüzden aşağı indi, ancak başlangıçtaki bir artışla ...
Haftanın kapanışı açılıştan daha düşükse düştü.
Lesorub :

ondan ne haber? bir railsovik yaz ve her şeyi göreceksin ...

orada büyük...

yazdım. işe yaramadı ... ama şu anda sadece fiyat tablosunu diğer çılgınlıklara çekme konusunu çoktan bıraktım
 
_new-rena :
Lesorub :

Putokolas'ın ortaya çıkması için tablolara bakmamak, Moskova'yı zorlamak gerekir)))
 
stranger :
Putokolas'ın çıkması için tablolara bakmamak, Moskova'yı zorlamak gerekir)))

oradayken iyidir...

Ve değilse?

 
Lesorub :

Bir öğrenci olarak Sensei'ye)))

Öğretmene saygı duyuyor musun?

stranger :
Bunu daha olası aşağı söylediğini hatırlıyorum.
ve hala satıyorum =)
 
stranger :

Bir öğrenci olarak Sensei'ye)))

Öğretmene saygı duyuyor musun?

Orada Roma?
 
Lesorub :
Orada Roma?
Bir öğretmen, Roman Nine)))
 
Kahretsin... Üzüldüğüm bir şey (önceden sadece İşim tahminleri vardı), şimdi olumsuz bir delta ile geri kalanı yakaladı.

Önceden İşim'i analiz etmek yeterliydi, şimdi daha çok iş var...

Ve Euro-profursetke'de çifte sinyalim var.
1.14'ü geç veya 1.09'u geç

Teşekkür ederim !
