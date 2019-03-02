FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1753
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Eurobucks çifti için tahmin nedir?
neden vazgeçtim =) Yeni bir strateji geliştiriyordum.
Şimdi böyle bir temel yok ama hedefim uzun vadeli alındı.
Eurobucks çifti için tahmin nedir?
1.14'te satmaya çalışırdım
Ben de denerdim ama bence bu seviyeden önce bile kulaklar kopacak.
ABD Merkez Bankası'nın Ekonomik İncelemesini bekliyoruz - ve sızlanırlarsa, muhtemelen uçacağız - oynaklık bekliyorum ...
ABD Merkez Bankası'nın Ekonomik İncelemesini bekliyoruz - ve sızlanırlarsa, muhtemelen uçacağız - oynaklık bekliyorum ...
kilom yanlıştı...
db sadece %10'dur
10 olduğuna emin misin? Belki tam tersi - 90? ve geri kalanı - 10? ))