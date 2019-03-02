FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1753

Eurobucks çifti için tahmin nedir?
 
Alexey Busygin :
bu yüzden kulaklarından çekiyorlar ... yakında yırtılacaklar))).
 
Roman Busarov :

neden vazgeçtim =) Yeni bir strateji geliştiriyordum.

Şimdi böyle bir temel yok ama hedefim uzun vadeli alındı.

fibo üzerinde çalıştınız, neden vakıf ve uzun vadeli?
 
Alexey Busygin :
1.14'te satmaya çalışırdım
 
-Aleks- :
Ben de denerdim ama bence bu seviyeden önce bile kulaklar kopacak.
 
Alexey Busygin :
ABD Merkez Bankası'nın Ekonomik İncelemesini bekliyoruz - ve sızlanırlarsa, muhtemelen uçacağız - oynaklık bekliyorum ...
 
-Aleks- :
volatilite olacak, ancak trend zaten tavanı belirlemiş görünüyor.
 
-Aleks- :
kilom yanlıştı...
 
Lesorub :
Olur. ;)
 
Roman Busarov :
db sadece %10'dur
Bu nasıl? Yani, hacim ve durum bakımından benzer başka 9 borsadan verileriniz mi var?

10 olduğuna emin misin? Belki tam tersi - 90? ve geri kalanı - 10? ))
