Vizard_ :
şüpheli veriler ... peki, IMHO, elbette ...

ve ölçek almak için farklıysa?

 
Oleg Tsarkov :

ve ölçek almak için farklıysa?

psikolojik bir gösterge elde edersiniz... dikey bir çizgi çizin... barın kapanışına bakın...

Birçok girdinin bir öğretmeninki gibi olduğu ortaya çıktı ... hareketin ortasında ... Verileri nereden aldıklarını merak ediyorum ...

ve ayrıca SOT var)))



Müşterilerin izlenen gerçek hesaplarından çekiyorlar ve bunların yaklaşık bir milyonu var ve tüm DC'ler temsil ediliyor. Ayrıca MT4 için ilginç bir göstergeleri var. Hacimleri ve ortalama açılış fiyatını gösterir.


Dosyalar:
Forex_Insider.zip  1496 kb
 
Zogman :

http://www.vestifinance.ru/articles/57881

Goldman: Dünyada çok fazla borç ve emekli var

Belki bu şefler için bir vahiy olacak, ancak insanlar her zaman yaşlandı - yüzyıllardır
 
stranger :
Pound için bir düzeltme başlar ve şimdiye kadar çok çekingen bir şekilde mütevazı bir satın alma seti)
ne yani - 50'ye gitmeyecekler mi? ))
 
Zogman :
yüzde değil, "pozisyonlar toplam pozisyonun yüzdesi olarak gösterilir" - yani toplam kısa ve uzun pozisyonların hacimleri
Ne tür siparişlerin ve nerelerin açık olduğunu gerçekten görmek istiyorsanız - mt5'e bakın. Orada her şey çiğneniyor. Sadece Strange'in 0 dediği gibi işe yaramaz
 
Daniil Stolnikov :
Ne tür siparişlerin ve nerelerin açık olduğunu gerçekten görmek istiyorsanız - mt5'e bakın. Orada her şey çiğneniyor. Sadece Strange'in 0 dediği gibi işe yaramaz
Ve nereye gideceklerini nereden bileyim, hala satışları sürdürüyorum.
 
stranger :
Ve nereye gideceklerini nereden bileyim, hala satışları sürdürüyorum.

Ve bence savaşma zamanı

 

gece palkonasyonu:


 

sabah trendi Alış:


