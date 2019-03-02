FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1685
Ben de onu sevdim, sonra daha iyisini buldum))
bugün biraz saçmaladım...
Piyasanın diğer tarafında, kimin kaç kuruşluk emir açtığına değil, toplam lot hacmine olan ilgi. Müşteri sayısı da ilginç değil. Forumda açık pozisyonların yüzdesini okudum. nasıl istersen öyle al))
Ölüyorum ... Size Eski Olan'dan bahseder misiniz?)))
Eh, biraz Gann ile başladı ... sonra orada modaya uygun her türlü çizgiyi çizdi .... bayraklar, vb. ... kötü sonuç vermedi ...
Sonra daha da ileri gitti... Ama en önemlisi, onu tüm bu saçmalıklar hakkında azarlarken kimseyi dinlemedi bile (oanda ... dts bunu da yayınlıyor) ...
Bunca zaman Öğretmenle tartışmalar oldu... ve arkadaştılar... eğlenceliydi... Ama Öğretmen tahminlere göre ticaret yaptı... gerçek hayatta ne olursa olsun... böyle ticaret yapıyor. ..
Sonuç - kimseyi dinlemeyin, kendiniz görün ... iyi olacak ... hayır ... bir sürü ders var ...
bilgi için teşekkürler !
Neden Ishim the Teacher diyorsun?
Tantrik, beni affet , ruhlarla iletişim kurduğunu ve Evra'nın nereye hareket edeceğini fısıldadıklarını yaklaşık beş yıl önce kabul ediyor gibiydi. Görünüşe göre Hottabych'i özgürlüğe bıraktı))
yüzde değil, "pozisyonlar toplam pozisyonun yüzdesi olarak gösterilir" - yani toplam kısa ve uzun pozisyonların hacimleri
" açık pozisyonların yüzdesi" diye bir tabir var, "açık pozisyonların hacminin yüzdesi" yazılmış olsaydı, bunu düşünmezdim. Ve ciltler hakkında hiçbir yerde bahsedilmiyor, bu yüzden kendiniz düşündünüz.
myfxbook.com/community/outlook
burada, fareyi sembollü bir satırın üzerine getirdiğinizde, iki sayı gösterilir, tutarsızlık yoktur.
Bağlantı eklenmemiş, bu yüzden boşluklarla yazdım ...
çünkü fiyat çekildiği gibi yükselmedi ve düştü ... analistler söylese de - tersi)))
burada, fareyi sembollü bir satırın üzerine getirdiğinizde, iki sayı gösterilir, tutarsızlık yoktur.
belki yattım - belki de gerçekten hacimler değil, müşteri sayısı ...
İngilizce versiyonu diyor ki: Her fiyat seviyesindeki pozisyon sayısı , son 24 saat içindeki tüm açık pozisyonların maksimum sayısının yüzdesi olarak gösterilir.
çünkü fiyat çekildiği gibi yükselmedi ve düştü ... analistler söylese de - tersi)))
peki anladım
Neden tahmin bunu vermedi?