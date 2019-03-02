FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1691

Vizard_ :
araştırma yapmayı ve istekleriniz için bir teori ortaya koymayı teklif ediyorsunuz))) teneke ...
dün ima edildin ... bilgiyi VR biçiminde görüntüleyebilirsin ve zaten korelasyonlar var ... nedensel testlere bak, vb.

Evet, hiçbir şey önermiyorum - yazmak istiyorsanız - yazın - hayır - hayır.

vr nedir?

 
İsviçre kredisi:

cad - 1.2484'ü geçerse 1.2638'e ve ardından 1.28'e düşmesini bekliyorlar

Audi - 0,7668'e, ardından 0,75'e

euro - 1,06 düşüş

sterlin - kırılma 1.5338 1.5187 yolunu açacak

 
Zogman :

zaman serisi ...
 
Vizard_ :
Zaman serisi...

ne mehti? Ali Fiztek?

Destek hatlarının ve kanalların herhangi bir klasik vr'de yerleşik olmadığını ve otokorelasyonların - sıradan bilimde sürekli bir kayma ile görünüyorlar - anlıyorsunuz - ama burada kayma gözleme, sonra biri ya da diğeri ...

 
evet, VR durağan değil ... bazı durumlarda akf (elbette fiyat için değil) biraz çalışıyor (farklı TF'ler) ... ama kanallardan değil, hacimlerden ve
vs. infe ... yani, aptalca bir kelime almıyorsun ... ama ölçtün ve bizi orada beslemeye çalıştıklarına baktı ... o zaman simüle etmeye çalışabilirsin
bunun gibi ... çoğu durumda infa'nın pratik olarak işe yaramaz olduğu ortaya çıkıyor ... elbette, birkaç üç yıl değil, tüm hikayeyi aramanız gerekiyor ...
ne için sadece kanalları anlamıyorsun ...
 
Vizard_ :

ne için sadece kanalları anlamıyorsun ...

patron dedi, bu yüzden saban sürmelisin - ara, kontrol et, vb.

ve ne tavsiye edersiniz?

ps

akf nedir?

 
otokorelasyon fonksiyonu... hangi patron? Bir fonda ya da başka bir şeyde acemi bir tüccar mısınız?
 
Eyvah! Hangi ofiste çalışıyorsun? Hangi komisyoncu ile ticaret yapıyorsunuz?
 
Vizard_ :
otokorelasyon fonksiyonu... hangi patron? Bir fonda ya da başka bir şeyde acemi bir tüccar mısınız?

iyi böyle bir şey

Daniel Stolnikov :
Eyvah! Hangi ofiste çalışıyorsun? Hangi komisyoncu ile ticaret yapıyorsunuz?

Sana söylemem yoksa seni kovarlar

 
ve sen bana bir sır söyle
