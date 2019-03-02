FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1691
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
araştırma yapmayı ve istekleriniz için bir teori ortaya koymayı teklif ediyorsunuz))) teneke ...
dün ima edildin ... bilgiyi VR biçiminde görüntüleyebilirsin ve zaten korelasyonlar var ... nedensel testlere bak, vb.
Evet, hiçbir şey önermiyorum - yazmak istiyorsanız - yazın - hayır - hayır.
vr nedir?
cad - 1.2484'ü geçerse 1.2638'e ve ardından 1.28'e düşmesini bekliyorlar
Audi - 0,7668'e, ardından 0,75'e
euro - 1,06 düşüş
sterlin - kırılma 1.5338 1.5187 yolunu açacak
Evet, hiçbir şey önermiyorum - yazmak istiyorsanız - yazın - hayır - hayır.
vr nedir?
Zaman serisi...
ne mehti? Ali Fiztek?
Destek hatlarının ve kanalların herhangi bir klasik vr'de yerleşik olmadığını ve otokorelasyonların - sıradan bilimde sürekli bir kayma ile görünüyorlar - anlıyorsunuz - ama burada kayma gözleme, sonra biri ya da diğeri ...
ne mehti? Ali Fiztek?
Destek hatlarının ve kanalların herhangi bir klasik vr'de yerleşik olmadığını ve otokorelasyonların - sıradan bilimde sürekli bir kayma ile görünüyorlar - anlıyorsunuz - ama burada kayma gözleme, sonra biri ya da diğeri ...
vs. infe ... yani, aptalca bir kelime almıyorsun ... ama ölçtün ve bizi orada beslemeye çalıştıklarına baktı ... o zaman simüle etmeye çalışabilirsin
bunun gibi ... çoğu durumda infa'nın pratik olarak işe yaramaz olduğu ortaya çıkıyor ... elbette, birkaç üç yıl değil, tüm hikayeyi aramanız gerekiyor ...
ne için sadece kanalları anlamıyorsun ...
ne için sadece kanalları anlamıyorsun ...
patron dedi, bu yüzden saban sürmelisin - ara, kontrol et, vb.
ve ne tavsiye edersiniz?
ps
akf nedir?
patron dedi , bu yüzden saban sürmelisin - çek ara, vb.
ve ne tavsiye edersiniz?
ps
akf nedir?
patron dedi, bu yüzden saban sürmelisin - ara, kontrol et, vb.
ve ne tavsiye edersiniz?
ps
akf nedir?
otokorelasyon fonksiyonu... hangi patron? Bir fonda ya da başka bir şeyde acemi bir tüccar mısınız?
iyi böyle bir şey
Eyvah! Hangi ofiste çalışıyorsun? Hangi komisyoncu ile ticaret yapıyorsunuz?
Sana söylemem yoksa seni kovarlar
iyi böyle bir şey
Sana söylemem yoksa seni kovarlar