FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1501

Görünen o ki Yahudiler için aktif dönem sona ermiş, eğer şansa bırakılırsa, iyi gitmesi gerekir.
 
solar :

Lütfen yarı tanrı jetonunu ve her şeyi gören gözü, dünyevi standartlara göre 24 saat içinde sonsuzun ruhlarının saklama odasına teslim edin.

Cehennemin 38. dairesi her zaman yanınızda.

Güneş iyi eğlenceler. Yusuf tavlama çocukça değil)))

Oleg Tsarkov :
Görünen o ki Yahudiler için aktif dönem sona ermiş, eğer şansa bırakılırsa, iyi gitmesi gerekir.
Ve herkes bunu bekliyor ama bence boşuna
 
Vizard_ :
Pekala, bana normal bir şekilde söyle ... Eskiyi özlediğini ...
İnsanlar üzerinde Nakuya sonra acele)))
Siz trolleri ezdim, ezerim ve ezerim!
 
Ishim :
Siz trolleri ezdim, ezerim ve ezerim!

Bu her zaman seninle böyle çöp)))) Kimi biçersen de ...

Sonuç olarak, sadece Sharikov çıkıyor)))

İmparator... Yak!!!


 
Korku, yıkılmış ayaklar. 145 ile şort deneyeceğiz
 

evet, nerede - yani:


vaz :
Korku, yıkılmış ayaklar. 145 ile şort deneyeceğiz

Peki, durağın nerede olduğunu görebilirsin =)

 
1.14'te vurmak güzel olurdu)
 
Oleg Tsarkov :

O Batı Ukrayna'dan, sorun bu...

Rusya'da yaşasaydım, farklı tepki verirdim.

Bu, uzayın yüksekliğinden konuşursanız))

Avrupa'da genel olarak herkes Amerikalılarının özgürleştiğinden emin, savaş ciddi ve biz bu işin araçlarıyız.

Ve sen, oğlum, benim adıma konuşmak için hâlâ küçük değil misin?
