FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1500

Yeni yorum
 
Şogun gitti...
Ama geri döneceğine söz verdi...
Bahar akşamı...
 
Vizard_ :
Şogun gitti...
Ama geri döneceğine söz verdi...
Bahar akşamı...
neden sürekli isim takıyorsun? (piç)
 
Ishim :
neden sürekli isim takıyorsun? (piç)
Ugara)))
Dün gece hangi hapları aldın aptal? )))
 
Vizard_ :
Ugara)))
Dün gece hangi hapları aldın aptal ? )))
deli troller, zombiler ormandan geçer)))) (kendi sorularıyla)
 
Ishim :
deli troller, zombiler ormandan geçer)))) (kendi sorularıyla)
Artık pembe yemeyin...
 
Vizard_ :
Artık pembe yemeyin...
oh sen ((((sarhoşlar (((((zamandan önce ölür))))
 
Ishim :
oh sen ((((sarhoşlar (((((zamandan önce ölür))))

Evet, neden yerli değil gibisin ... peki, küçük çocuk şaka yapıyordu ...

Tahminleri çizelim ... yoksa dün çöp çizdim ...

 
Vizard_ :

Evet, neden yerli gibi değilsin ... peki, küçük çocuk şaka yapıyordu ...

Tahminleri çizelim ... yoksa dün çöp çizdim ...

neden bugün burada değil ((((((eşiniz), tahminleriniz neler - sigara içti ve hava davulda)))))))))))
 
Biraz euro sattı. Biraz aşağı inmemek günahtır.
 
Ishim :
neden bugün burada değil ((((((eşiniz), tahminleriniz neler - sigara içti ve hava davulda)))))))))))
Pekala, bana normal bir şekilde söyle ... Eskiyi özlediğini ...
İnsanlar üzerinde Nakuya sonra acele)))
1...149314941495149614971498149915001501150215031504150515061507...2119
Yeni yorum