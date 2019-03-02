FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1497
Zihinsel sistem alım lotlarını artırmaya devam eder, eğer geri dönüş sinyali olmazsa ve aşağı inerse her şey kaybolur)
Halk arasında satış yapma arzusu artmaya devam ederken , euronun düşüşüne dair hiçbir şüphe yok.
ve onlardan biri şüphesiz satın alır.
Euro'nun ağırlıklı ortalama oranı aldıklarının 1,26 altında, sattıklarının üstünde...
1.27 - Seslendirdim)))) (ama 1.29)'a geri dönecek
don't be smart =) 1.26 euro bölgesi ülkelerinin döviz havuzudur.
şubeye bak))))) bir tane var AMA oraya 1.1750 - 1.04 - (1.26 senin yolun olsun)
oraya nereye gidip ticaret yapacak =)
büyük öğretmen hariç herkes için...
Euro'da Mayıs ayı sonuna kadar seviyelerinde.
çizgi ne kadar kalınsa, seviye o kadar güçlü olur. mavi kırsal, yeşil satın al.
Mayıs ayı sonuna kadar en fazla 1.17'ye kadar olan bölge dikildi...
1.15'ten 1.17'ye, ya geri dönmeden çok yavaş sürünmek ya da bu bölgeyi bir günde yenmek için bir seçenek var. bu büyüme durumunda.
geri alma durumunda, bunlardan herhangi biri geri dönüş ve Mart başındaki fiyat bölgesine geri dönüş olacaktır (yaklaşık 1.0850)
Yeni aldım))) 1.15 - 1.12)))) ve evet, pazartesiden beri bekliyorum downzzzz
ve pamm beklemedi =))
