Anatoli Kazharski :
Senin için çanta yuvarlamayacağım. Provokasyonlara boyun eğmem ve gösteriş peşinde koşmam. Yani timsahınızın ağzını kendiniz kapatmak zorunda kalacaksınız. )))
uh, bunu umuyordum Pekala, burada bir şey varsa - bir tahmin dalı - size hatırlatıyorum. Aksi halde, neden buradasın - sel için? İnsanlara nerede saklanacaklarını söylemek bana düşmez. Sonra hep birlikte değerlendirin ;)

ZY Bir dinozor Amcam var Fedor
 
stranger :
Sadece bir hata var - "tahmin" kelimesinde) Bir kez daha - hiç kimse geleceği bilmiyor, sadece bazen avantaj sizin tarafınızdayken durumlar yaratılıyor ve fiyat hareketini açıkça görüyorsunuz, bu yüzden böyle bir durum olmadığı sürece, fiyat önceki yönde hareket eder, burada ve hepsi geçer)))
Kahretsin ve sonra bir serseri)) Anladığım kadarıyla satın alıyorsun? Eksiye girene kadar bekleyecek misin yoksa çoktan kapandı mı? ))
 
bu yüzden birbirimizin ruhlarında çay yok - bir yoldaşa yardım eli uzatmaya her zaman hazırız
 
Daniil Stolnikov :
Bu yüzden, bilinçsizce insanları ve kendinizi onlarla birlikte yanlış tahminlere yönlendirmeye çalıştığınız bir yazıya cevap verdim. Bu yüzden daha önce size verilen ipuçlarından sapmayın. Ve sonra sonsuza kadar kaybolacaksın.

Pound için, satın alırken daha fazla doldurma yapmayacağımı düşünüyorum. Önümüzdeki hafta net bir sinyal bekliyorum. Ama isteyip istemediğini henüz bilmiyorum. Ayarlamalarla analiz her gün yapılır. Sabah erkenden. ;)

 

Yani kavga etmiyoruz.)

Daniel Stolnikov :
Kahretsin ve sonra bir serseri)) Anladığım kadarıyla satın alıyorsun? Eksiye girene kadar bekleyecek misin yoksa çoktan kapandı mı? ))

Audi'ye göre alımlarda her şey eskisi gibi.

 
"Bana ne zaman örtüneceğimi söyle" ile ilgili - bunu yapmayacağım, iyi bir peri değilim)
 
şubede srach'ın son günleri belli... kritik günler gibi...
 
Anatoli Kazharski :

Bu yüzden, bilinçsizce insanları ve kendinizi onlarla birlikte yanlış tahminlere yönlendirmeye çalıştığınız bir yazıya cevap verdim.

yahudiden mi bahsediyorsun Peki, tahminin yükselmeye mi başladı?

Anatoli Kazharski :

Bu yüzden daha önce size verilen ipuçlarından sapmayın. Ve sonra sonsuza kadar kaybolacaksın.

Benim için endişelenme - kaybolmayacağım! Ama yine de ipuçları için teşekkürler - fazladan bilgiden asla zarar gelmez !!!

Anatoli Kazharski :

Pound için, satın alırken daha fazla doldurma yapmayacağımı düşünüyorum. Önümüzdeki hafta net bir sinyal bekliyorum. Ama isteyip istemediğini henüz bilmiyorum. Ayarlamalarla analiz her gün yapılır. Sabah erkenden. ;)

pound geri dönüşü bekleniyordu. Bu düzeni açıklayabilir misiniz - bir geri dönüşün ardından düştüğümüzde, desteğe ulaştığımızda ve geçen seferden daha da yükseğe çıktığımızda? Birçoğu buna " çift dip ")))
 
stranger :

alışverişte audi
Lanet olsun, anlamadığım bir şey var. ne... hükümetin kendisi abartıldığını düşündüğünde yükselir mi? daha iyi girmek ister misin?
