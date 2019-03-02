FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1815
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Senin için çanta yuvarlamayacağım. Provokasyonlara boyun eğmem ve gösteriş peşinde koşmam. Yani timsahınızın ağzını kendiniz kapatmak zorunda kalacaksınız. )))
ZY Bir dinozor Amcam var Fedor
Sadece bir hata var - "tahmin" kelimesinde) Bir kez daha - hiç kimse geleceği bilmiyor, sadece bazen avantaj sizin tarafınızdayken durumlar yaratılıyor ve fiyat hareketini açıkça görüyorsunuz, bu yüzden böyle bir durum olmadığı sürece, fiyat önceki yönde hareket eder, burada ve hepsi geçer)))
bu yüzden birbirimizin ruhlarında çay yok - bir yoldaşa yardım eli uzatmaya her zaman hazırız
eeeh, ama gerçekten umuyordum, eğer bir şey olursa - bir tahmin dalı - size hatırlatırım. Aksi halde, neden buradasın - sel için? İnsanlara nerede saklanacaklarını söylemek bana düşmez. Sonra hep birlikte değerlendirin ;)
ZY Bir dinozor Amcam var Fedor
Bu yüzden, bilinçsizce insanları ve kendinizi onlarla birlikte yanlış tahminlere yönlendirmeye çalıştığınız bir yazıya cevap verdim. Bu yüzden daha önce size verilen ipuçlarından sapmayın. Ve sonra sonsuza kadar kaybolacaksın.
Pound için, satın alırken daha fazla doldurma yapmayacağımı düşünüyorum. Önümüzdeki hafta net bir sinyal bekliyorum. Ama isteyip istemediğini henüz bilmiyorum. Ayarlamalarla analiz her gün yapılır. Sabah erkenden. ;)
Karputov Vladimir :
Yani kavga etmiyoruz.)
Kahretsin ve sonra bir serseri)) Anladığım kadarıyla satın alıyorsun? Eksiye girene kadar bekleyecek misin yoksa çoktan kapandı mı? ))
Audi'ye göre alımlarda her şey eskisi gibi.
Bu yüzden, bilinçsizce insanları ve kendinizi onlarla birlikte yanlış tahminlere yönlendirmeye çalıştığınız bir yazıya cevap verdim.
Bu yüzden daha önce size verilen ipuçlarından sapmayın. Ve sonra sonsuza kadar kaybolacaksın.
Pound için, satın alırken daha fazla doldurma yapmayacağımı düşünüyorum. Önümüzdeki hafta net bir sinyal bekliyorum. Ama isteyip istemediğini henüz bilmiyorum. Ayarlamalarla analiz her gün yapılır. Sabah erkenden. ;)
alışverişte audi