FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1496

Herkese mutlu yıllar...

1.10+-20 hücre hedefinde avro toplamaya başladı.
 
Roman Busarov :
1.10+-20 hücre hedefinde avro toplamaya başladı.
Ve bu arada, zirvede hedefler var mı?
Dmitry Chepik :
Ve bu arada, zirvede hedefler var mı?
evet, 1.2340+-20 bölgesi şu ana kadarki en lezzetli bölge, ancak 1.15+-'ye gitmemiz mümkün.
 

komünizm...


 
Roman Busarov :
Evet
1.23?
Frank'a göre, Nisan ayının zirvesi çok lezzetli görünüyor. benim 9240 aldım

49 pound ile dip, 5820 üst

Euro'da 1.17'ye kadar zirvede kalırsa ancak nadiren takas ederim ve oradaki lot çok az. onu sevmiyorum =)

işte haftalık kanalın büyüsü =)

 

Zihinsel sistem alım lotlarını artırmaya devam eder, eğer geri dönüş sinyali olmazsa ve aşağı inerse her şey kaybolur)

Halk arasında satış yapma arzusu artmaya devam ederken, euronun düşüşüne dair hiçbir şüphe yok.

ve onlardan biri şüphesiz satın alır.

Oleg Tsarkov :

Zihinsel sistem alım lotlarını artırmaya devam eder, eğer geri dönüş sinyali olmazsa ve aşağı inerse her şey kaybolur)

Halk arasında satış yapma arzusu artmaya devam ederken, euronun düşüşüne dair hiçbir şüphe yok.

ve onlardan biri şüphesiz satın alır.

Euro'nun ağırlıklı ortalama oranı aldıklarının 1,26 altında, sattıklarının üstünde...
