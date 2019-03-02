FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1496
Herkese mutlu yıllar...
1.10+-20 hücre hedefinde avro toplamaya başladı.
Ve bu arada, zirvede hedefler var mı?
komünizm...
Evet
Frank'a göre, Nisan ayının zirvesi çok lezzetli görünüyor. benim 9240 aldım
49 pound ile dip, 5820 üst
Euro'da 1.17'ye kadar zirvede kalırsa ancak nadiren takas ederim ve oradaki lot çok az. onu sevmiyorum =)
işte haftalık kanalın büyüsü =)
Zihinsel sistem alım lotlarını artırmaya devam eder, eğer geri dönüş sinyali olmazsa ve aşağı inerse her şey kaybolur)
Halk arasında satış yapma arzusu artmaya devam ederken, euronun düşüşüne dair hiçbir şüphe yok.
ve onlardan biri şüphesiz satın alır.
