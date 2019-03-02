FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1482

Nestradamus :

Çok zor bir seviye - bir kuruşla 1.13. Probet ya da değil - net değil. Ben öyle düşünürken, ondan tekrarlanan geri dönüşler mümkün. Büyük olasılıkla, üzerine kireç gibi (aşağıdan yukarıya doğru) hafifçe düşen ve eğimli bir seviye çizebilirsiniz. Ve fiyatı sabitleyene kadar, kıramayacak.

Nestradamus :
Seni yakaladım! İyi görgü ve tüm deliklerden tırmanır. ben de seni seviyorum... karşılıklı olarak... şaka yapmaya devam et...
Ben doğası gereği çok sabırlı bir insanım.(Elimden geldiğince şaka yapıyorum) Ama sabrım demir değil. Üzgünüm, ama beni yakaladın - kişisel bir şey değil!!! Elbette normal aklı başında bir insansınız ve birbirimizi anlamadık.
 
Daniil Stolnikov :
Ben doğası gereği çok sabırlı bir insanım.(Elimden geldiğince şaka yapıyorum) Ama sabrım demir değil. Üzgünüm, ama beni yakaladın - kişisel bir şey değil!!! Elbette normal aklı başında bir insansınız ve biz birbirimizi anlamadık .
Kendi başınıza yargılamayın. Seni tamamen anlıyorum. Başkalarıyla şaka yapmayı seviyorsunuz, ancak sizinle ilgili aynı eylemler - onlar ...
 
new-rena :

Nestradamus :

Şu anda eziyet, eziyet. 1.13 kırık bir seviye gibi görünüyor. Ne düşünüyorsun? // ilk bakışta orada durmak için bir neden yok mu?

 
Ishim :

Kanalı görmüyorum ((((, ince mor olanlar merkezi trend olanlardır - bir düzeltme için savaşırlar (tersine çevirme, arveler aktif olarak kullanırlar) Bu merkezi trend çizgilerini kullanarak “ateşli kanalları” test ettim, tüm bunlar tarihte güzeldir loev bir realitedir, yüksek bir arızanın üzerine para gelir. (Uzun zaman önce 1.13 civarlarında yazmıştım) kırmızı yatay.

Ekle. Hey!

İşim, Doll'dan tüm parayı almaya mı karar verdin?
 
new-rena :

Neden hiçbir sebep yok. Ve Yaşlı Olan, düzeltmenin yakında sona ereceğini söyledi. nedeni bu değil mi?

Ve eğer ciddi bir şekilde yerseniz, 1/6 köşeli şablona bakın, kireç. Güncel, grafikleri görmeyen bir bot tarafından yapıldığını göz önünde bulundurun, yapılar için yalnızca bir noktası var - en soldaki. Ve fiyatların tersine çevrilmesiyle ilgili tüm tesadüfler, yansımaya yol açmazlarsa, rastgele kabul edilecektir.

Roman Busarov :

Bence yıl bitti. Yeni, yeni bir tema gerekiyor .....

Haftalık bir kanal fikrini tanıtmaya devam ediyorum !!!!

Ama merak ediyorum, oranlarınız Forex'te gösterilmiyor mu, büyükanneler 100'den dolara dönüyor, ancak mutfakta dönüyorlar .. orada ne okuyorsunuz, komisyoncu sarhoş bir sersemlik içinde sürüsünü nereye götürdü? :)
 
Nestradamus :

Evet.

Onlar. Strange'in ne dediğini varsaymaya başlıyoruz - birkaç ay için bir düzeltme ve piplemeyi düşünmenin zamanı geldi mi?

Muhtemelen 1.1308'de sabitliyorum...

 
new-rena :

Strange'in kafasındaki hamamböceklerinin bizimkinden renk ve sayı olarak farklı olduğunu düşünmüyorum. Sadece hepimiz bir şeye yönlendik; Ben Gunn'dayım, Strange şimdi putokolah'ta, Ilya yakacak odunda. Gerçek, her zamanki gibi ortada yatıyor...
 
Muhtemelen 1.1308'de sabitliyorum... 1.088'e geri dönüşü ve tekrar satın almayı bekliyorum. puan sat...
