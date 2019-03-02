FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1455

Nestradamus :

Teklifler, gerçek parayı yöneten milyonlarca insanın yer aldığı oluşumunda bir fiyat hareketidir. Dahası, handikap üzerinde oynamazlar, sadece parayı değiştirirler.

bu yüzden değişiyorlar. bebek hakkında dikkatlice okuyun ....
İyi akşamlar...

Sağlayıcıya ödeme, Sinyaller hizmetinin komisyonu eksi% 20 tutarında yapılır.Bu, sinyallerle ilgili ...

açıklığa kavuştur lütfen

 
Ishim :
milyonlarca insan sandık başına gidiyor, ama bir oyuncak bebek gibi çıkıyor))))))) (Hann hakkında okuyun ....)

Para birimi, seçmeli teknolojiler kadar kolay bir şekilde manipüle edilebilseydi, rublemiz diğerlerinden önde olurdu.

Ve Gann hakkında hem iyi hem de kötü ve düpedüz yalanlar hakkında çok şey yazıldı. Onun hakkında okudum, birçoğundan daha fazlasını düşünüyorum. 12. yıl boyunca sadece onunla meşguldüm ve zaman zaman hala okuyorum.

 
_new-rena :
bu yüzden değişiyorlar. bebek hakkında dikkatlice okuyun ....
Değişiyorlar çünkü modern iş bir ülkede nadiren kapanıyor. Hammaddeler bir ülkede alınıyor, başka bir ülkede işleniyor, üretilen mallar dünyanın her yerine satılıyor... Peki, değişim olmadan nasıl yapabiliriz. Üstelik, uygun bir oran için beklemek için zaman yok, paranın çalışması gerekiyor ... bir hafta teslim edilmemesi, ödeme yapılmaması, olumsuz bir orandan daha fazla zarar getirebilir.
 
Parayla ilgili tüm güzel rüyalar ....
 
lactone :

Takasları seviyorsanız, uzun vadeli AUDCHF alımlarına dikkat edin.

Takaslar güzel ve alışveriş yapılacak yer fena değildi (ve büyük olasılıkla daha fazlasını verecekler)

bu çift için takas:

ve bence bir fark var...

 
SEVER11 :

bu çift için takas:

ve bence bir fark var...

Uzun vadeli bir ticaret kalemi olarak egzotik düşük oynaklık çiftlerine inanmıyorum. (altı ay ve üzeri).

 
Dün bir grup hindiyi karıştırdım ama ayılar ve boğalar için ticaret hacimlerini gösteren bir tane bulamadım. Yani, bir alım veya satım var gibi görünüyor. Belki birisi vardır?
 
2035977 :
Dün bir grup hindiyi karıştırdım ama ayılar ve boğalar için ticaret hacimlerini gösteren bir tane bulamadım. Yani, bir alım veya satım var gibi görünüyor. Belki birisi vardır?
Bende öyle bir gösterge yok. Ayılara sormayı dene. )))
 
boğalarla bir yerdeydi ...
