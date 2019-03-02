FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1456

artikul :
Bende öyle bir gösterge yok. Ayılara sormayı dene. )))
Lesorub :
boğalarla bir yerdeydi ...
Neden bir bilmeceyi kandırıyorsun?)) Peki ya dalgıçlar?)
 
artikul :
audi ne zaman kaka ister?
 
Lesorub :
audi ne zaman kaka ister?
13.00 için düşüş, 12.00 için bir artış planlanıyor)))) Bir salıverme olacak gibi görünüyor (düşük))))
 
artikul :
13.00 için düşüş, 12.00 için bir artış planlanıyor)))) Bir salıverme olacak gibi görünüyor (düşük))))

7938 git satmaya çalışacağım

ikinci gün için bir satış sinyali endekste asılı kalıyor...

 
artikul :
13.00 için bir düşüş ve 12.00 için bir artış planlanıyor )))) Bir salıverme olacak gibi görünüyor (düşük))))
13.00 için planlanmış öğle yemeğim var))))
 
Ishim :
13.00 için planlanmış öğle yemeğim var))))
Özensiz olmayın)))
 
ViktorGermany :
İstatistiklere güvenmiyorum. Tarih geçmiştir, haber ise aldatma ve manipülasyondur. Para kuralları. Herhangi bir kişi büyük bir meblağ ile gelirse, sadece istediği yerde hareket olur. Gelecek hala yazılmamış. Her an bir şey olabilir ve her şey ters gidebilir. Yunanistan avro bölgesinden çıkarsa, büyük parası olan insanlar, haberler doğru yönde yayınlanmadan en az birkaç saat önce girecek.
Öyleyse...
profurset ve panashka'mıza göre 1.12 / 1.13 tahmin ediyorum )))
teşekkür etmek!
 

çubuklar ayrıca dolandırıcılık yoluyla da çalışabilir ...

Evra'yı Moskova saatiyle 12.00'de buradan izleyebilirsiniz:


 
_new-rena :
Eh, Kuzey'in sözlerinden anladığım kadarıyla, bir ticaret olana kadar. Ben sadece bu işi çözüyorum ama girmek için beklemek ve izlemek zorundasın.

yabancı...
Programcılar genellikle daha hızlı giderler...

Rena ..yeni bir şey mi var?

Teşekkür ederim!
