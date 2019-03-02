FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1453

Ishim :
gerçek şu ki boğalar euroyu terk etti ((((neyi bekliyorsun bilmiyorum
satış için ayağa kalk - bizimki daha kolay.
 
Ishim :
ve siparişlerle çalışıyorum - euro düşer, satın alır büyür)))))
 
Nestradamus :
Doğru şortun var! 1.085'i (piercing) izleyeceğim, ardından düşük 1.0817'nin kırılması - tüm bunlar kırılırsa, güvenle 1.07'yi bekleyebilirsiniz (+ - 10 pip)
Ishim :
Doğru şortun var! 1.085'i (piercing) izleyeceğim, ardından düşük 1.0817'nin kırılması - tüm bunlar kırılırsa, güvenle 1.07'yi bekleyebilirsiniz (+ - 10 pip)
gerek yok))) 1.067'den bir bisikletim var ...
 
Ishim :
Doğru şortun var! 1.085'i (piercing) izleyeceğim, ardından düşük 1.0817'nin kırılması - tüm bunlar kırılırsa, güvenle 1.07'yi bekleyebilirsiniz (+ - 10 pip)

Bir yerlerde böyle düşünceler yarın düşünülecek

 
_new-rena :
gerek yok))) 1.067'den bir bisikletim var ...
bu aşırı pozlamadır (((bu, ekran görüntüleri ile parlamak içindir. (%50'yi kapat ve 3 pip'i boo ve unut)
 
Nestradamus :

Bir yerde böyle düşüncelerim var yarın düşünülecek

neden gerçek? demoda kontrol edin! (bir ormandaymış gibi başıboşsunuz ... bir telin telleri buranın içine girdi! elektrik trafo merkezi ...).

yarın bebek için oranın en güvenli olduğunu söylüyorlar 1.08'in ortasına - ve orada asın ....

Ishim :
bu aşırı pozlamadır (((bu, ekran görüntüleri ile parlamak içindir. (%50'yi kapat ve 3 pip'i boo ve unut)
evet strateji geliyor...
 
_new-rena :
evet strateji geliyor...


böyle bir şey lütfen...

Şimdi vaktim yok, sezona hazırlanıyorum...ama burada her şey kendiliğinden gidiyor...

SEVER11 :


böyle bir şey lütfen...

Şimdi vaktim yok, sezona hazırlanıyorum...ama burada her şey kendiliğinden gidiyor...

ve bu kadar küçük olan ne? PM alabilir miyim, Eureka'dan daha mı iyi? //Teşekkür ederim!
