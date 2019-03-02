FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1453
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
gerçek şu ki boğalar euroyu terk etti ((((neyi bekliyorsun bilmiyorum
ve siparişlerle çalışıyorum - euro düşer, satın alır büyür)))))
Doğru şortun var! 1.085'i (piercing) izleyeceğim, ardından düşük 1.0817'nin kırılması - tüm bunlar kırılırsa, güvenle 1.07'yi bekleyebilirsiniz (+ - 10 pip)
Doğru şortun var! 1.085'i (piercing) izleyeceğim, ardından düşük 1.0817'nin kırılması - tüm bunlar kırılırsa, güvenle 1.07'yi bekleyebilirsiniz (+ - 10 pip)
Bir yerlerde böyle düşünceler yarın düşünülecek
gerek yok))) 1.067'den bir bisikletim var ...
Bir yerde böyle düşüncelerim var yarın düşünülecek
neden gerçek? demoda kontrol edin! (bir ormandaymış gibi başıboşsunuz ... bir telin telleri buranın içine girdi! elektrik trafo merkezi ...).
yarın bebek için oranın en güvenli olduğunu söylüyorlar 1.08'in ortasına - ve orada asın ....
bu aşırı pozlamadır (((bu, ekran görüntüleri ile parlamak içindir. (%50'yi kapat ve 3 pip'i boo ve unut)
evet strateji geliyor...
böyle bir şey lütfen...
Şimdi vaktim yok, sezona hazırlanıyorum...ama burada her şey kendiliğinden gidiyor...
böyle bir şey lütfen...
Şimdi vaktim yok, sezona hazırlanıyorum...ama burada her şey kendiliğinden gidiyor...