yani bunu sordum (durumla karıştırılmasın!) - 10 girdiden - -... (diyelim ki 5 sıçrama, 5 arıza! tahmin ettiniz mi?)
Tahmin yok, köşeler birçok nedenden dolayı özelliklerini değiştirir. Bazıları desen olarak tanımlanır: bayraklar, flamalar, bir elmas, vb. Çift tepeler (oluklar) genellikle paralel açılardan kanallar oluşturur, peki, genel olarak, birçok iyi bilinen alet Gann açılarına dayanır. Şimdiki insanlar bu gadget'ları gerçeğin ardından çiziyor ve benim senaryolarım çok daha önce.
Garip bir şey - "insanların çizdiği" bir bağlantı koymadım. O nereden geldi? ey moderatörler...
sonraki 1.07 alış pozisyonu olacak, büyüme 1.10'da devam ederse satış pozisyonu olacak. (şimdi nötr)
evet karşılaştıralım. ama pozisyon tarafsız, burada bir kez daha haklısın.
1.0965 sonra alan 1.076'ya
Size tavsiyede bulunabilirim - altın kural - komisyon takası yapmayın, %50'den daha az bir şans vardır. (Onları gerçeklerden sonra alıyorum - zaten açık satışlar - şimdi İbranice)))))
oraya gitmek için 1.0865 ve 1.0830'daki oldukça zayıf desteği kırmanız gerekiyor. Bu seviyenin üzerinde, her şey çok daha zayıf ....
eğer onları takas edersem, o zaman destek ve direnç üzerine çalışırdım (???). İşin aslı, hem bir trend hem de bir karşı trende karar vermeniz ve güvenle ticaret yapabilmeniz gerektiğidir.