FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1452

Yeni yorum
 
Ishim :
yani bunu sordum (durumla karıştırılmasın!) - 10 girdiden - -... (diyelim ki 5 sıçrama, 5 arıza! tahmin ettiniz mi?)

Tahmin yok, köşeler birçok nedenden dolayı özelliklerini değiştirir. Bazıları desen olarak tanımlanır: bayraklar, flamalar, bir elmas, vb. Çift tepeler (oluklar) genellikle paralel açılardan kanallar oluşturur, peki, genel olarak, birçok iyi bilinen alet Gann açılarına dayanır. Şimdiki insanlar bu gadget'ları gerçeğin ardından çiziyor ve benim senaryolarım çok daha önce.

Garip bir şey - "insanların çizdiği" bir bağlantı koymadım. O nereden geldi? ey moderatörler...

[Silindi]  
Ishim :
sonraki 1.07 alış pozisyonu olacak, büyüme 1.10'da devam ederse satış pozisyonu olacak. (şimdi nötr)
evet karşılaştıralım. ama şimdi pozisyon tarafsız, işte bir kez daha haklısın.
 
Nestradamus :
Tahmin yok, köşeler birçok nedenden dolayı özelliklerini değiştirir. Bazıları desen olarak tanımlanır: bayraklar, flamalar, bir elmas, vb. Çift tepeler (oluklar) genellikle paralel açılardan kanallar oluşturur, peki, genel olarak, birçok iyi bilinen alet Gann açılarına dayanır. Şimdiki insanlar bu gadget'ları gerçeğin ardından çiziyor ve benim senaryolarım çok daha önce.
ve siparişlerle çalışıyorum - euro düşer, satın alır büyür)))))
 
_new-rena :
evet karşılaştıralım. ama pozisyon tarafsız, burada bir kez daha haklısın.
1.0965 sonra alan 1.076'ya
[Silindi]  
mmmoguschiy :
1.0965 sonra alan 1.076'ya
oraya gitmek için 1.0865 ve 1.0830'daki oldukça zayıf desteği kırmanız gerekiyor. Bu seviyenin üzerinde, her şey çok daha zayıf ....
 
_new-rena :
evet karşılaştıralım. ama şimdi pozisyon tarafsız, işte bir kez daha haklısın.
Size tavsiyede bulunabilirim - altın kural - komisyon takası yapmayın, %50'den daha az bir şans vardır. (Onları gerçeklerden sonra alıyorum - zaten açık satışlar - şimdi İbranice)))))
[Silindi]  
Ishim :
Size tavsiyede bulunabilirim - altın kural - komisyon takası yapmayın, %50'den daha az bir şans vardır. (Onları gerçeklerden sonra alıyorum - zaten açık satışlar - şimdi İbranice)))))
eğer onları takas edersem, o zaman destek ve direnç üzerinde çalışırdım (???). İşin aslı, hem bir trend hem de bir karşı trende karar vermeniz ve güvenle ticaret yapabilmeniz gerektiğidir.
 
mmmoguschiy :
1.0965 sonra alan 1.076'ya
dolar vermez! peki, aniden! (Yahudi gürültüsünde + - 100 dikizleme)
 
_new-rena :
oraya gitmek için 1.0865 ve 1.0830'daki oldukça zayıf desteği kırmanız gerekiyor. Bu seviyenin üzerinde, her şey çok daha zayıf ....
Yarından sonra, bahis - bence durum böyle olmayacak))
 
_new-rena :
eğer onları takas edersem, o zaman destek ve direnç üzerine çalışırdım (???). İşin aslı, hem bir trend hem de bir karşı trende karar vermeniz ve güvenle ticaret yapabilmeniz gerektiğidir.
gerçek şu ki boğalar euroyu terk etti ((((neyi bekliyorsun bilmiyorum
1...144514461447144814491450145114521453145414551456145714581459...2119
Yeni yorum