Bu günün öğle saatlerinde , şahsen Eurodollar döviz çiftini satın almayı planladım))) Finansal piyasalarda gelecekteki olayların zamanını tahmin etme deneyi devam ediyor)))
en girişe kadar, diğeri terminalden sonra saat 15.00... değil mi?
ve seviye:
en girişe kadar, diğeri terminalden sonra saat 15.00... değil mi?
yakala ..., ama kanolar daha küçük ...
Satın almak için Audi henüz düşünülmedi - sadece sat. Geri alma işleminden.
O zaman kano nerede?
Değil))) Giriş - dikey çubuk, açılış saati - 11:00, kapanış - 12:00 )))
Bugün Evra'yı satmaya hazır mısınız?
ve ısrar etmiyorum...
delta negatif ve 0620 istiyor:
Şekilde delta ile ne kastedilmektedir? kırmızı kareler varsa, yeşil olanlar da vardır.
Ve bana öyle geliyor ki yeşil kareler kırmızıya eşittir.
Düşüncelerinin ne olduğu umurumda değil...
burada ben de aşağı yukarı aynıyım.
Forum kafamı karıştırıyor.
Teşekkür ederim !