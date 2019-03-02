FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1383

artikul :

Bu günün öğle saatlerinde , şahsen Eurodollar döviz çiftini satın almayı planladım))) Finansal piyasalarda gelecekteki olayların zamanını tahmin etme deneyi devam ediyor)))

en girişe kadar, diğeri terminalden sonra saat 15.00... değil mi?

ve seviye:


 
Lesorub :
en girişe kadar, diğeri terminalden sonra saat 15.00... değil mi?
Değil))) Giriş - dikey çubuk, açılış saati - 11:00, kapanış - 12:00)))
 
Lesorub :

yakala ..., ama kanolar daha küçük ...


İyi entot - şanslı olan. Diğerleri nerede? ))

Satın almak için Audi henüz düşünülmedi - sadece sat. Geri alma işleminden.

O zaman kano nerede?
 
artikul :
Değil))) Giriş - dikey çubuk, açılış saati - 11:00, kapanış - 12:00 )))
saat 12.00 +/- tarihe göre optimal ve güvenli bir şekilde...
 
15 dakika içinde euroyu yukarı taşıyabilecek haberler. Soru ne kadar?
 
Üç saate kadar büyüme, saat 16:00'da dönüş)))
 
0659 molalar, TR 0602
 
Yarın bir pound kadar. Peki, oradaki pound ve euro nerede))
 
Lesorub :
Bugün Evra'yı satmaya hazır mısınız?
Bu, açılıştan dün yapılmalıydı. Cuma günü, fırlatma rampası yeni hazırlandı.

Lesorub :

ve ısrar etmiyorum...

delta negatif ve 0620 istiyor:



Şekilde delta ile ne kastedilmektedir? kırmızı kareler varsa, yeşil olanlar da vardır.
Ve bana öyle geliyor ki yeşil kareler kırmızıya eşittir.
 
Lesorub :
Düşüncelerinin ne olduğu umurumda değil...

burada ben de aşağı yukarı aynıyım.
Forum kafamı karıştırıyor.

Teşekkür ederim !
