FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1382
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Daha büyük bir ölçekte , bir sonraki hedef 1.043-1.031
Düşüncelerinin ne olduğu umurumda değil...
ZY Ve sence başka birinin onlara ihtiyacı var mı?
Başkalarının düşünceleri çok faydalıdır. Katılmıyorum 5 dakika gerekçelendirin. Srach yüzünden, normal insanlar forumları terk ediyor.
Herkes "ts" nizde benim için tam olarak neyin kabul edilemez olduğunu düşündü ve bu falın nerede seğireceğini ve fiyatın ve hedef eksikliğinin gitmeyeceğini anladı.
inanmayacaksın - karşılıklı
ZY Ve sence başka birinin onlara ihtiyacı var mı?
davaya yaz - Moskova'ya ihtiyacın var, gerek kalmadan pazı ...
Başkalarının düşünceleri çok faydalıdır. Katılmıyorum 5 dakika gerekçelendirin. Srach yüzünden, normal insanlar forumları terk ediyor.
davaya yaz - Moskova'ya ihtiyacın var, gerek kalmadan pazı ...
davaya yaz - Moskova'ya ihtiyacın var, gerek kalmadan pazı ...
ZY Avatarlara takılmayı bırak
Bu günün öğlen, şahsen Eurodollar döviz çiftini satın almayı planladım))) Finansal piyasalarda gelecekteki olayların zamanını tahmin etme deneyi devam ediyor)))
bir kez şanslı iki şanslı. üçüncü geçişte. skinler nerede
ZY Avatarlara takılmayı bırak
yakala ..., ama kanolar daha küçük ...