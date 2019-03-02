FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1390
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
formülü verebilir misiniz?))) Ya da belki hala aynı etil olandır?
Etil (etanol), ancak endojen ve gerekli miktarlarda normu aşmayan. Bu nokta. )))
Etil, ancak endojen ve gerekli miktarlarda normu aşmayan. Bu nokta. )))
o ne yapacak? üzerinde hiçbir etkimiz yok.
ve euro ve altının eşzamanlı hareketi ile ne ilişkilendirilebilir? amerki fonlarında borsa açılışında alımlar?
düşen yeşillik
çok erken değil mi
ve kim bilir...
evet, ama haber yoktu ve senkronizasyonun tik tak olduğunu fark ettim, sonra hareket senkronize değildi, birileri robotlarla eşit hisselerde hem euro hem de altın satın almış gibi geliyor.
Bu yüzden ne tür haberlerin programın dışına çıkabileceğini merak ediyorum. bilmediğimiz şey
Valla ben de bazen hata yapıyorum herkes gibi. Ve öyle bir şey yazmadım ki, birinin görüşü dikkate alınmaz. Belki de sadece kötü bir ruh halindesin? )))
Peki anne sütünün 0,3 gram alkol içerdiği bilgisini nereden aldınız? Her durumda, yanılıyorsunuz ve bir kişiyi yok etmeyi amaçlayan bilgileri kullanıyorsunuz. Ayrıca, yanılıyorsun, alkol içmeyi haklı çıkarmak için bu efsaneleri de yayıyorsun.
Asıl hatanız, kesinlikle ayık bir kişinin kanında bulunan ve normal metabolizma sırasında doğal olarak üretilen endojen alkolü etil alkol ile karşılaştırmanızdır. Ayrıca vücut sadece gerekli miktarı kendi başına üretir. Sadece 50 gram votka veya bir bardak hafif bira içerseniz, norm zaten aşılacaktır. Vücuttaki ihlaller ve yıkımlar, norm aşıldığında başlar.
Bu nedenle, sınırlı miktarlarda alkol almanın sadece vücut için iyi olduğu gerçeğiyle ilgili tüm konuşmalar, neredeyse her durumda, alkolizm için başka bir gerekçedir.
Haklısın ne yapacaksın Bu senin kendi işin. Değeriniz kullandığınız şeyde değildir. Ama herkes gibi ben de bu zehri kullanmamanızı tavsiye ederim.
Ve öyle bir şey yazmadım ki, birinin görüşü dikkate alınmaz.
En hafif tabirle anne sütü ile bir örnek ve mukayese yanlıştır. Beni ilgilendirmez. Bunlar senin incilerin değil mi?
alkol içmeyi haklı çıkaran mitler
Kullanımın reklamını yaptığım yere bir örnek verin
Peki anne sütünün 0,3 gram alkol içerdiği bilgisini nereden aldınız?
Umarım Google'ı nasıl kullanacağınızı biliyorsunuzdur ve bu arada, yaklaşık %0.03'tü.
Kesinlikle ayık bir kişinin kanında bulunan ve normal metabolizma sırasında doğal olarak üretilen endojen alkolü etil alkol ile karşılaştırıyorsunuz.
Endojen alkol ve etil alkol arasında en az bir fark çizin, siz bizim Mendel'imizsiniz ... peki ya da ilkinin faydası ... peki, eritrositler gibi ondan birbirine yapışmaz ...
Değerin yatıyor... Birinin değerini belirlemenin küstahlığın zirvesi olduğunu düşünmüyor musun, yoksa hala "SS" de mi görev yapıyorsun? .. Sonderkommando'da mı? ..
Ischo bir kez ilgilendiğimde - CSV basmıyor mu?
ve ayrıca kivi, harrier, kablo ve onlar gibi diğerleri - kötü adamlar
Bu yüzden ne tür haberlerin programın dışına çıkabileceğini merak ediyorum. bilmediğimiz şey