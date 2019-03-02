FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1388

artikul :

burada kivide hem zaman hem de seviye var ve satış var ...

bir hindi bir çifte ne der?

 
artikul :
Ayı araştırdım, bir vaka vardı, sonra enerji algoritmalarına kapıldım)))
Görünüşe göre Kamas'ın ..., üzgünüm, Bhagavad Gita'yı incelemek zorunda kalacak)))
 
Olegts :

Bugün A * ri var 2 kez sunucu makul bir süre boyunca kullanılamadı, onlarla hiçbir şey değişmedi, yayılmalar periyodik olarak büyük duraklar yakalar, peki, kaybolmalar ...

Bunun gerçek para değil, sadece bir yarışma olması iyi)))

Bilmiyorum... Şimdiye kadar şikayet yok.
 

Pound tepesi.

 
Lesorub :

burada kivide hem zaman hem de seviye var ve satış var ...

bir hindi bir çifte ne der?

 

Teklifleri görüyorum, sadece alım mı yoksa satış mı? ve ne zaman?

Nuno omuzunu çalıştır:


 
peki, dünyaya uyum geri döndü, dolar büyümeye başladı, aksi takdirde bebeğin parayı insanlarla paylaşmaya karar verdiğini düşündüm)))
 
Euro için düşüş bekleniyor, büyüme bekleniyor, senaryo yok. (satın alma pozisyonu)
 
Ishim :
Euro için düşüş bekleniyor, büyüme bekleniyor, senaryo yok. (satın alma pozisyonu)
Maksimum bir saat daha, sonra aşırı yaygara ve her şey - aşağı)))
 
stranger :
Herkes "ts" nizde benim için tam olarak neyin kabul edilemez olduğunu düşündü ve bu falın nerede seğireceğini ve fiyatın ve hedef eksikliğinin gitmeyeceğini anladı.
bu sensin, sana kaç kez nerede diye sordum. (seviyenizde gol yok)
