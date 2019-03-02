FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1385
17:00'ye kadar büyüme, 18:00'de kapanış ve geri dönüş)))
Göreceğiz...
Tabii ki, bu bir deney.
delta negatife dönüyor, mevcut loy'un itildiğine inanıyorum (0659)
ve tama satmak pusuda durmak...
nereye gideceği ve ne zaman gitmenin daha iyi olduğu - açık, nereye (hedef) - tam olarak değil ...
1) düşüş eğilimi. Tuz avantajı. Dalga boyu daha uzun
2) bir geri çekilme ticareti yapmak (yani satın almak), bir hareket için çok az potansiyel var. Dalga boyu daha kısa
3) Herkesin farklı amaçları vardır. Ana şey, baskın yönü belirlemek ve orada kendiniz olmaktır.
teşekkür etmek !
Daha fazla değişimin olduğu, daha az olduğu yerler var.
Bu süreç süreklidir.
Teşekkür ederim !
Fiyat dalgalanmalarının süresi zaten piyasada yerleşik))) Şu anda seviyelerdeki noktayı göremiyorum))) Süre çoktan dolduysa seviyeye ulaşmak için beklemenin ne anlamı var ve ne anlamı var? süre henüz dolmadıysa, bir seviyede açma? )))
Ben sadece sahip olduklarıma sahibim...
Belki de size bu belirli "Shukar" ı hatırlatıyorsunuz? Sadece bu durumda başkalarının kullandığı kelimeleri anlamıyorsunuz. ))
En hafif tabirle anne sütü ile bir örnek ve mukayese yanlıştır. Belki de bu sadece kendiniz ve bağımlılıklarınız için bir bahane bulma girişiminizdir. Bu senin hakkın. Beni ilgilendirmez.
Bu, bu konuyu daha ayrıntılı olarak tartışmak için bir davet değildir.
Şu anki ifadelerinizin doğru olduğunu anlıyorum ... ve diğerlerinin hiçbiri dikkatinizi hak etmiyor ...
HRW ölçek dışı değil mi???
HZ ne kadar zamandır deltaya hayransın ama o sürekli değişiyor.
Daha fazla değişimin olduğu, daha az olduğu yerler var.
Bu süreç süreklidir.
Teşekkür ederim !
evet birkaç gün...
kırmızı, mavi, yeşil - renkli müzik ...
hedef 0620,
Ben sadece sahip olduklarıma sahibim...