FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1387
Bugün A * ri var 2 kez sunucu makul bir süre boyunca kullanılamadı, onlarla hiçbir şey değişmedi, yayılmalar periyodik olarak büyük duraklar yakalar, peki, kaybolmalar ...
Bunun gerçek para değil, sadece bir yarışma olması iyi)))
yine de +%13 ve şimdiden 213. sıra))
benzer durum! sadece fiyatın karşı çıktığı anlarda
tebrikler, görünüşe göre riskleri yükseltmek gerekiyor, omuza alışık değilim, marj eriyor))
piping stratejileri bu yoldaşlar için işe yaramaz, sadece kendi elleriyle
evet)))) 7'ye 1 stratejisi doğru çalışıyor, test edildi. çok iyi bir finansal sonuç verir ve dikkate değerdir. 14'ün sonunda, 15'in başında konuştuğu şey ... karşı eğilim tehlikeli ...
Ya trend yoksa? )))) Sadece fiyat bir süre yükselir, sonra bir süre düşer)))) Ve bu kadar)))
evet, nüanslar var, tartışmıyorum.
Her şey, ya zihni kıran ya da onu evcilleştiren konsepte bağlıdır))) Ve sonra, dilerseniz, eğilimleri, seviyeleri ve hatta bir Bebek'i görebilirsiniz)))
Her şey, ya zihni kıran ya da onu evcilleştiren konsepte bağlıdır))) Ve sonra, dilerseniz, eğilimleri, seviyeleri ve hatta bir Bebek'i görebilirsiniz )))
Enerjiler, ay, gelgit ve akış - aynı operadan mı?