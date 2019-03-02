FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1387

Yeni yorum
 
Olegts :

Bugün A * ri var 2 kez sunucu makul bir süre boyunca kullanılamadı, onlarla hiçbir şey değişmedi, yayılmalar periyodik olarak büyük duraklar yakalar, peki, kaybolmalar ...

Bunun gerçek para değil, sadece bir yarışma olması iyi)))

benzer durum! sadece fiyatın karşı çıktığı anlarda
yine de +%13 ve şimdiden 213. sıra))
 
mmmoguschiy :
benzer durum! sadece fiyatın karşı çıktığı anlarda
yine de +%13 ve şimdiden 213. sıra))

tebrikler, görünüşe göre riskleri yükseltmek gerekiyor, omuza alışık değilim, marj eriyor))

piping stratejileri bu yoldaşlar için işe yaramaz, sadece kendi elleriyle

 
Olegts :

tebrikler, görünüşe göre riskleri yükseltmek gerekiyor, omuza alışık değilim, marj eriyor))

piping stratejileri bu yoldaşlar için işe yaramaz, sadece kendi elleriyle

biz medyumlar için yayılma okyanusta bir damladır
 
_new-rena :
evet)))) 7'ye 1 stratejisi doğru çalışıyor, test edildi. çok iyi bir finansal sonuç verir ve dikkate değerdir. 14'ün sonunda, 15'in başında konuştuğu şey ... karşı eğilim tehlikeli ...
Ya trend yoksa? )))) Sadece fiyat bir süre yükselir, sonra bir süre düşer)))) Ve bu kadar)))
[Silindi]  
artikul :
Ya trend yoksa? )))) Sadece fiyat bir süre yükselir, sonra bir süre düşer)))) Ve bu kadar)))
evet, nüanslar var, tartışmıyorum.
 
Kiwi'deki nüans - 7704'ten 7605'e downzz ...
 
_new-rena :
evet, nüanslar var, tartışmıyorum.
Her şey, ya zihni kıran ya da onu evcilleştiren konsepte bağlıdır))) Ve sonra, dilerseniz, eğilimleri, seviyeleri ve hatta bir Bebek'i görebilirsiniz)))
 
artikul :
Her şey, ya zihni kıran ya da onu evcilleştiren konsepte bağlıdır))) Ve sonra, dilerseniz, eğilimleri, seviyeleri ve hatta bir Bebek'i görebilirsiniz)))
Enerjiler, ay, gelgit ve akış - aynı operadan mı?
[Silindi]  
artikul :
Her şey, ya zihni kıran ya da onu evcilleştiren konsepte bağlıdır))) Ve sonra, dilerseniz, eğilimleri, seviyeleri ve hatta bir Bebek'i görebilirsiniz )))
kimse bizden cezasız kurtulamayacak.
 
Olegts :
Enerjiler, ay, gelgit ve akış - aynı operadan mı?
Ayı araştırdım, bir vaka vardı, sonra enerji algoritmalarına kapıldım)))
1...138013811382138313841385138613871388138913901391139213931394...2119
Yeni yorum