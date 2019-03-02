FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1377
Merhaba !
Eurochka için tahmin değişti mi?
1.09'a kadar???
Teşekkür ederim !
0650-60'a olası çağrı.
Teşekkürler!!!
Nabızları ve kirliliği karıştırmayın)))
Yarın pound 48'de değilse, o zaman Öğretmene veya başka bir şeye yemin edebilir miyim gerçekten bilmiyorum ...
5050-80, ama oraya bile gidemedi.
Cumadan satış sinyali var...
ve ayda, geçen çarşambadan bir satın alma sinyali asılıyor...
Moskova'da sabah birde son boğayı öldürecekler )))
Ve açlık için sırada ne var? (Moskovalıların canı cehenneme, her şey eyalette - ve doğal! )
http://zenrus.ru/
İnek başına ortalama süt verimi 49 kg
Harika haber!
Ah... mantar mı? )))
