tuma88 :

Merhaba !
Eurochka için tahmin değişti mi?
1.09'a kadar???


Teşekkür ederim !

0650-60'a olası çağrı.

Teşekkürler!!!

 
artikul :
Nabızları ve kirliliği karıştırmayın)))

Yarın pound 48'de değilse, o zaman Öğretmene veya başka bir şeye yemin edebilir miyim gerçekten bilmiyorum ...

5050-80, ama oraya bile gidemedi.

 
stranger :

Pound yarın 48'de değilse, o zaman gerçekten bilmiyorum

5050-80, ama oraya bile gidemedi.

Cumadan satış sinyali var...

ve ayda, geçen çarşambadan bir satın alma sinyali asılıyor...

 
stranger :

Yarın pound 48'de değilse, o zaman Öğretmene veya başka bir şeye yemin edebilir miyim gerçekten bilmiyorum ...

5050-80, ama oraya bile gidemedi.

Moskova'da sabah birde son boğayı öldürecekler)))
 
artikul :
Moskova'da sabah birde son boğayı öldürecekler )))
Ve açlık için sırada ne var? (Moskovalıların canı cehenneme, illerde her şey var - ve doğal!)
 
Ishim :
Ve açlık için sırada ne var? (Moskovalıların canı cehenneme, her şey eyalette - ve doğal! )
Ah... mantar mı? )))
Ishim :
Ve açlık için sırada ne var? (Moskovalıların canı cehenneme, illerde her şey var - ve doğal!)

İnek başına ortalama süt verimi 49 kg

Harika haber!

artikul :
Ah... mantar mı? )))
mevsiminde orman, petrol her zaman. (ama bu değil .... sera)
 
Kino :

zaten varil başına 63 dolar - sütün olduğu yer orası! (ve ekşi değil)
 
Lesorub :

Cumadan satış sinyali var...

ve ayda, geçen çarşambadan bir satın alma sinyali asılıyor...

anladığını mı sanıyorsun? (bu fludobotun yeteneklerinden şüphe ettiğim bir şey)
