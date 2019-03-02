FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1376

Lesorub :

bana gelince, bilmenin zamanı geldi!

CD başına pound, 1.4828:


Pound için, sabah birde sona eren kapatılmamış bir satın alma çerçevesi))) Bu bir sinyal değil, elbette, ama bir slayt yapabilir)))

 
artikul :

Pound için, sabah birde sona eren kapatılmamış bir satın alma çerçevesi))) Bu bir sinyal değil, elbette, ama bir slayt yapabilir)))

işte ortalıkta dolaşan eski bir senaryo...

mmmoguschiy :
Ve bu nedir? Burada kayınlarda kafam karıştı))
asansör sistemi bulunmaktadır. Okumak.

Teşekkür ederim!
 
Lesorub :

işte ortalıkta dolaşan eski bir senaryo...

Koda baktım))) Saf gönüllülük))) Konsept yok)))
 
artikul :

Pound için, sabah birde sona eren kapatılmamış bir satın alma çerçevesi))) Bu bir sinyal değil, elbette, ama bir slayt yapabilir)))

Peki ya 21.00?)))
 
tuma88 :
asansör sistemi bulunmaktadır. Okumak.

Teşekkür ederim!
Teşekkürler!)
 
stranger :
Peki ya 21.00?)))
Aşırı nabız))) Ancak, yarım saat sonra sadece 21:00)))
 
stranger :

Öğretmen hasta mı? (Pantolonsuz sahada koşuşturup bakıyorum ve her beş dakikada bir al sat diye bağırıyorum)))))))))))))))))))


Merhaba !
Eurochka için tahmin değişti mi?
1.09'a kadar???


Teşekkür ederim !
 
artikul :
Ona güvenme))) Strange, nabız atışları hakkında bir bok bilmiyor)))) Bu yüzden geleceği sadece ben görüyorum)))
kendim için orgazm diyorum. Ya da bitirdi.

teşekkür etmek !
 
tuma88 :
kendim için orgazm diyorum. Ya da bitirdi.

teşekkür etmek !
Nabızları ve kirliliği karıştırmayın)))
