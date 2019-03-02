FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1376
bana gelince, bilmenin zamanı geldi!
CD başına pound, 1.4828:
Pound için, sabah birde sona eren kapatılmamış bir satın alma çerçevesi))) Bu bir sinyal değil, elbette, ama bir slayt yapabilir)))
işte ortalıkta dolaşan eski bir senaryo...
Ve bu nedir? Burada kayınlarda kafam karıştı))
Teşekkür ederim!
Pound için, sabah birde sona eren kapatılmamış bir satın alma çerçevesi))) Bu bir sinyal değil, elbette, ama bir slayt yapabilir)))
asansör sistemi bulunmaktadır. Okumak.
Peki ya 21.00?)))
Öğretmen hasta mı? (Pantolonsuz sahada koşuşturup bakıyorum ve her beş dakikada bir al sat diye bağırıyorum)))))))))))))))))))
Merhaba !
Eurochka için tahmin değişti mi?
1.09'a kadar???
Teşekkür ederim !
Ona güvenme))) Strange, nabız atışları hakkında bir bok bilmiyor)))) Bu yüzden geleceği sadece ben görüyorum)))
teşekkür etmek !
kendim için orgazm diyorum. Ya da bitirdi.
teşekkür etmek !