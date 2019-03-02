FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1384

tuma88 :

burada ben de aşağı yukarı aynıyım.
Forum kafamı karıştırıyor.

onu dürtmeye kim zorluyor? )) Kaç kişinin bu kadar çok görüşü var. kafanın içinde yaşamalısın. Ve başkalarının görüşlerini dikkate almak ve analiz etmek.
 
vaz :

Başkalarının düşünceleri çok faydalıdır. Katılmıyorum 5 dakika gerekçelendirin. Srach yüzünden, normal insanlar forumları terk ediyor.


kendi TS'si olan ve beyinleri başkalarının tahminleriyle kirletmek istemeyenler ayrılıyor.
Aracınızı bulma süreci tamamen kişisel (samimi) ve yaratıcıdır.

Ve ben de bırakmayı düşünüyorum. Ancak şimdi moderatörün kendisi beni yasaklamak istemiyor. Kendini mahvetmelisin.

mmmoguschiy :
onu dürtmeye kim zorluyor? )) Kaç kişinin bu kadar çok görüşü var. kafanın içinde yaşamalısın. Ve başkalarının görüşlerini dikkate almak ve analiz etmek.

Otomatik bir makinem olsaydı, kolları serbest bırakmazdım ve rastgele açmazdım.

Yunan bakan euro bölgesinin dağılacağını tahmin ediyor
haberler | 20 Nisan 2015, 03:25 | Görüntüleme: 1142
Yunanistan Maliye Bakanı Janis Varoufakis, İspanyol televizyon kanalı La Sexta'ya verdiği röportajda, Yunanistan'ın avro bölgesinden ayrılması durumunda bunun kaçınılmaz olarak diğer ülkelerin de ayrılmasına yol açacağını söyledi. “Geri kalanların hayatta kalacağı umuduyla Yunanistan'ı avro bölgesinden çıkarma fikriyle oynayanlar ateşle oynuyorlar. Bazıları, Avrupa ve ECB'nin ellerinde araçlara sahip olduğunu iddia ediyor...
 
tuma88 :

Otomatik bir makinem olsaydı, kolları serbest bırakmazdım ve rastgele açmazdım.

Otomatik bir aracım olsaydı...

teşekkür etmek!
 
tuma88 :
şu anda dinlemen gereken kişi bu

boğulur ve diğerleri bir sıçan tarafından çekilir))

Vanga bölümü
 
tuma88 :
Bu, açılıştan dün yapılmalıydı . Cuma günü, fırlatma rampası yeni hazırlandı.

girişi işaretledi, TR işaretledi, bugün fiyatı alacak (57 p.) ...
 

euro uçtu.

ve burada nedenleri aramak için nerede ..

 
Lesorub :
girişi işaretledi, TR işaretledi, bugün fiyatı alacak (57 p.) ...
17:00'ye kadar büyüme, 18:00'de kapanış ve geri dönüş)))
 

seviye ve pozitif delta...

trend düştü, uzun süre kıpırdamayacak:


