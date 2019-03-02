FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1380
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
tra la la)))))
karabatak toplanmış karabatak (((((gürültü ve koku)
karabatak toplanmış karabatak (((((gürültü ve koku)
roket
bilmek için zaman ve onur...
matroskin.
Teşekkür ederim !
Düştüğün için teşekkürler)
teşekkür etmek !
Buket. )) Başka bir etki izlenir: Kullanılabilirlik buluşsal. )))
Bana büyükbaba Shchukar'ı hatırlatıyorsun, o da anlamadığı kelimeleri kullanmayı severdi.
Bu arada haklısınız, " Etil alkol emziren bir annenin sütünde bile var, kadın emzirme döneminde kullanmasa da bu oran yüzde 0.03'tür."
Yani biz, zavallı şeyler, birbirine yapışmış eritrositler ile doğuştan sarhoş oluyoruz ...
Herkes "ts" nizde benim için tam olarak neyin kabul edilemez olduğunu düşündü ve bu falın nerede seğireceğini ve fiyatın ve hedef eksikliğinin gitmeyeceğini anladı.
Orta vadeli bir bakış açısından, gün içi ticaret bir seğirmedir ve scalping, epileptik bir uyumdur...
Merhaba Eski!