FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1378

stranger :
0650-60'a olası çağrı.

açık. Teşekkür ederim.
bende 1.0620 var
 

Bu yüzden saat 21:00))) Dalga yaptılar, iblisler)))

 
Kehanet gerçekleşti)))) Şu anda pound çökecek)))
 
Ishim :
Ve açlık için sırada ne var? (Moskovalıların canı cehenneme, her şey eyalette - ve doğal! )
söyleme.
eyalet süpermarketlere bağımlıydı. Küçük bir pazar duruyor - ve sonra vergi kin besliyor. Kapatmak istiyorlar.
Daha önce 1990'larda hemen hemen herkesin bir ineği vardı, şimdi sokak başına 1-2 inek var.
Köyden bahsediyorum. (Bölge hakkında bir şey söylemeyeceğim yoksa çok gülersiniz).

teşekkür etmek!
 
artikul :
Peki ya "pound ile satış yok"?)))
 
Ishim :
anladığını mı sanıyorsun? (bu fludobotun yeteneklerinden şüphe ettiğim bir şey)
Hocam palyaço musunuz?)
 
stranger :
Satış mı? )))) Yalnız gözyaşları))) Ayrıca, gece yarısı geri dönecek)))
 
artikul :
Pound'un gece yarısından sabaha nereye gittiğine bakın) Hiçbir yerde.

Peki ya Sensei?

 
stranger :
bana yazma moron ornitorenk))))))
 
Ishim :
Neden bu kadar kabasın?...
