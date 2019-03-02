FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1378
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
0650-60'a olası çağrı.
açık. Teşekkür ederim.
bende 1.0620 var
Bu yüzden saat 21:00))) Dalga yaptılar, iblisler)))
Ve açlık için sırada ne var? (Moskovalıların canı cehenneme, her şey eyalette - ve doğal! )
eyalet süpermarketlere bağımlıydı. Küçük bir pazar duruyor - ve sonra vergi kin besliyor. Kapatmak istiyorlar.
Daha önce 1990'larda hemen hemen herkesin bir ineği vardı, şimdi sokak başına 1-2 inek var.
Köyden bahsediyorum. (Bölge hakkında bir şey söylemeyeceğim yoksa çok gülersiniz).
teşekkür etmek!
Kehanet gerçekleşti)))) Şu anda pound çökecek)))
anladığını mı sanıyorsun? (bu fludobotun yeteneklerinden şüphe ettiğim bir şey)
Peki ya "pound ile satış yok"?)))
Satışları dağıtmak mı? )))) Yalnız gözyaşları))) Ayrıca, gece yarısı geri dönecek)))
Pound'un gece yarısından sabaha nereye gittiğine bakın) Hiçbir yerde.
Peki ya Sensei?
Hocam palyaço musunuz?)
bana yazma moron ornitorenk))))))