FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1386
Eh ... eh ))) Ve bir yerde kaşıntım var, göstergelerin veya uzmanların çalışmalarında nasıl fark edebilirim ve hemen kazın)))
Şu anki ifadelerinizin doğru olduğunu anlıyorum ... ve diğerlerinin hiçbiri dikkatinizi hak etmiyor ...
HRW ölçek dışı değil mi???
0755 kirdyk Bycharsky mutluluğuna...
İşte şimdi sana bakıyor Kukla ve gülüyor - pire
Bunu daha önce nerede duydum...
kukla kim?
)
Bunu daha önce bir yerde duymuştum ... Doll kim?
)
Bilen birinden böyle bir şey duymak garip! ))
doğru yazıyorsunuz - asıl şey piyasanın kancasına düşmemek .... ve Tuma daha yüksek yazdı, bu arada, doğru bir şekilde, yakalamayı nasıl fark edeceksiniz ....
Bugün A * ri var 2 kez sunucu makul bir süre boyunca kullanılamadı, onlarla hiçbir şey değişmedi, yayılmalar periyodik olarak büyük duraklar yakalar, peki, kaybolmalar ...
Bunun gerçek para değil, sadece bir yarışma olması iyi)))
Anladığım kadarıyla her şeyi doğru yazmışsın? )))
evet)))) 7'ye 1 stratejisi doğru çalışıyor, test edildi. çok iyi bir finansal sonuç verir ve dikkate değerdir. 14'ün sonunda, 15'in başında konuştuğu şey ... karşı eğilim tehlikeli ...
kabaysa, böyle bir planın testeresi ///// - yukarı, \\\\\\ - aşağı.... ribaund ve geri dönüşlerde alım/satım.