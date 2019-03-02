FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1386

Yeni yorum
 
artikul :
Eh ... eh ))) Ve bir yerde kaşıntım var, göstergelerin veya uzmanların çalışmalarında nasıl fark edebilirim ve hemen kazın)))
0755 kirdyk Bycharsky mutluluğuna...
 
Nestradamus :

Şu anki ifadelerinizin doğru olduğunu anlıyorum ... ve diğerlerinin hiçbiri dikkatinizi hak etmiyor ...

HRW ölçek dışı değil mi???

Yine mantık kullanmıyorsun. Bebeklik döneminde günde kg başına 200 gr süt içtiniz. ağırlık. Bu günde bir litredir. Bunlardan 0.3 gr. alkol, toplam - 0.06 g / kg. 100 kg ağırlığında bir adam. 100 gr alarak votka, 40g./100kg. = 0.4g/kg. Oldukça karşılaştırılabilir miktarlar.
12 kilogramlık bir çocuğa kilogram başına 200 gram veren böyle bir meme nerede bulunur? Anka Semenovich gergin bir şekilde sigara içiyor
 
Lesorub :
0755 kirdyk Bycharsky mutluluğuna...
Evet, nedir bu boğa mutluluğu? ))) Peçete üzerinde bir eskiz, artık yok)))
 
İşte şimdi sana bakıyor Kukla ve gülüyor - pire
[Silindi]  
mmmoguschiy :
İşte şimdi sana bakıyor Kukla ve gülüyor - pire

Bunu daha önce nerede duydum...

kukla kim?

)

 
_new-rena :

Bunu daha önce bir yerde duymuştum ... Doll kim?

)

Bilen birinden böyle bir şey duymak garip! ))
[Silindi]  
mmmoguschiy :
Bilen birinden böyle bir şey duymak garip! ))
doğru yazıyorsunuz - asıl şey piyasanın kancasına düşmemek .... ve Tuma daha yüksek yazdı, bu arada, doğru bir şekilde, yakalamayı nasıl fark edeceksiniz ....
 
_new-rena :
doğru yazıyorsunuz - asıl şey piyasanın kancasına düşmemek .... ve Tuma daha yüksek yazdı, bu arada, doğru bir şekilde, yakalamayı nasıl fark edeceksiniz ....
Anladığım kadarıyla her şeyi doğru yazmışsın? )))
 
mmmoguschiy :

Bugün A * ri var 2 kez sunucu makul bir süre boyunca kullanılamadı, onlarla hiçbir şey değişmedi, yayılmalar periyodik olarak büyük duraklar yakalar, peki, kaybolmalar ...

Bunun gerçek para değil, sadece bir yarışma olması iyi)))

[Silindi]  
artikul :
Anladığım kadarıyla her şeyi doğru yazmışsın? )))

evet)))) 7'ye 1 stratejisi doğru çalışıyor, test edildi. çok iyi bir finansal sonuç verir ve dikkate değerdir. 14'ün sonunda, 15'in başında konuştuğu şey ... karşı eğilim tehlikeli ...

kabaysa, böyle bir planın testeresi ///// - yukarı, \\\\\\ - aşağı.... ribaund ve geri dönüşlerde alım/satım.

1...137913801381138213831384138513861387138813891390139113921393...2119
Yeni yorum