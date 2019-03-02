FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1373

Ishim :

NZD dolara büyüyecek! (gerisi düşer) birkaç füze

link eklenmemiş (((((((((((((tahminlerimde çizmiştim))))

gözleme pozisyonu nötr - zirvede satın almak istemiyorum

roket ağaçları - yangınlar:


 
Lesorub :

roket ağaçları - yangınlar:


Enka'ya göre, pozisyonu satın alın, her şey yolunda görünüyor - düzeltme bitti.!!!

 
Lesorub :

roket ağaçları - yangınlar:


Ilyusha, "odunla çalışan roketin" patentini sen mi aldın?
 
tol64 :

Kırık karışık düşünce zincirleri

Dokunmuş duygu örgüleriyle kendini kırbaçlama,

Alt ekleme efektleriyle tatlandırılmış dijital salata sosu,

Seçici algı kabı boştur.

Vladimir Vladimiroviç?
 
Nestradamus :
Ilyusha, "odunla çalışan roketin" patentini sen mi aldın?
Üzülmüyorum, bırakın insanlar kullansın...
 
Lesorub :
Üzülmüyorum, bırakın insanlar kullansın...
roket zaten hedefte
 
mmmoguschiy :
Vladimir Vladimiroviç?
Akaki Akakievich!
 
tuma88 :
matroskin.

ZIP'i kaldır

Teşekkür ederim !
oradaki ne?
 
artikul :
Yalnızca orijinal gelişmeleri kullanın))) Hiç kimse Web'e ücretsiz olarak para getiren bir makine koymayacak ... uh ve satmayacak)))

Zhenya ,
osilatörünüz ne durumda?
bir makine değil mi?

teşekkür etmek !
 
mmmoguschiy :
oradaki ne?

lakton :

Boşuna.

Mükemmel bir kitap...


Herkese merhaba)

Daha önce kimse beni atmazsa, akşamları sandığa kazacağım)

Teşekkür ederim !
